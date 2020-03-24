"Повернути не лише Крим і Донбас": Турчинов передрік Росії долю СРСР

12:15 13.04.2020   Крым

Росія успадкувала від СРСР "генетичні хвороби саморуйнування", а це значить, що Україна зможе повернути не лише Крим і Донбас.

Про це заявив екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов, повідомляє Главред.

За його словами, ще за рік до розпаду СРСР ніхто не міг уявити, що це взагалі можливо.

"Росія успадкувала від Радянського Союзу не лише тоталітарну ідеологію агресивності і підступності, не лише ядерну зброю і військову стратегію. Росія – це велетень на глиняних ногах, який буде зруйнований", – сказав Турчинов в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

У підсумку, Україна може повернути не лише Донбас і Крим, впевнений політик.

"В український дім може повернутися не лише Донбас і Крим. Інше питання - Україна має гідно пройти випробування і стати регіональним лідером, сильною країною, що динамічно розвивається", - зазначив він.

При цьому Турчинов вважає, що зупинити російську агресію і захистити країну можна лише силою.

"Сильна економіка, сильна армія, потужна сучасна зброя - це має бути головним пріоритетом для керівників України", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше політолог, співробітник Центру російських досліджень Бориса Нємцова Олександр Морозов прокоментував перспективу можливості розвалу Російської Федерації та висловив думку, що саме анексія Криму поставила під питання кордону РФ.

Екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що розпад Російської Федерації неминучий, і Україна повинна бути готовою до цього. водночас генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що країни Заходу не допустять розвалу Російської Федерації як держави.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, блогер Ель Мюрид вважає, що Росія увійшла у предкатастрофіческое стан. За його словами, нафтова війна може швидко привести Росію в стан братської наркореспубліки Венесуели.



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