Кількість хворих Covid-19 військовослужбовців ЗСУ збільшилася до 19 - командування Медсил

12:01 13.04.2020   Украина

Станом на 7:00 13 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) підтверджено 19 випадків Covid-19, серед них один випадок одужання і один летальний.

"На ізоляції (зокрема на самоізоляції) - 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція в найближчі три доби - 25 осіб", - повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що станом на вечір 12 квітня за допомогою ПЛР-тестування було підтверджено коронавірусну інфекцію у співробітника ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з діагнозом "двостороння пневмонія". Його стан оцінюється як стабільно важкий.

Командування Медсил зазначає, що найчастіше військовослужбовці заражаються під час епізодичних зустрічей із друзями та родичами, котрі не входять до кола осіб, з якими хворий спілкується щодня і мешкає разом.

Як повідомлялося, станом на 9:00 13 квітня підтверджено 3102 випадки Covid-19, з яких 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.



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