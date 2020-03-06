Кількість хворих Covid-19 військовослужбовців ЗСУ збільшилася до 19 - командування Медсил
|12:01 13.04.2020
|Украина
Станом на 7:00 13 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) підтверджено 19 випадків Covid-19, серед них один випадок одужання і один летальний.
"На ізоляції (зокрема на самоізоляції) - 214 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція в найближчі три доби - 25 осіб", - повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в Facebook, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що станом на вечір 12 квітня за допомогою ПЛР-тестування було підтверджено коронавірусну інфекцію у співробітника ЗСУ, якого 8 квітня госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з діагнозом "двостороння пневмонія". Його стан оцінюється як стабільно важкий.
Командування Медсил зазначає, що найчастіше військовослужбовці заражаються під час епізодичних зустрічей із друзями та родичами, котрі не входять до кола осіб, з якими хворий спілкується щодня і мешкає разом.
Як повідомлялося, станом на 9:00 13 квітня підтверджено 3102 випадки Covid-19, з яких 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Ще на цю тему:
За добу серед військовослужбовців ЗСУ не зафіксовано нових випадків Covid-19 - командування Медсил
Морські піхотинці на Одещині тренувалися захоплювати узбережжя
Військовий експорт: ЗСУ отримають 37 нових бойових машин піхоти
Як коронавірус вбиває армії: 10 наслідків нової загрози
Командування Медичних сил про епідеміологічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 17:00 2 квітня
В Одессу прибыл борт с ранеными бойцами /Фото
Весняний призов до армії перенесли на літо
В Мариуполе к концу 2020 года будет построена военная база
Заступник МО України провела зустріч з директором Європейського центру передового досвіду з протидії гібридним загрозам