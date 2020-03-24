В анексованому Криму виявили новий випадок коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 32 осіб, повідомило 12 квітня «управління» Росспоживнагляду на півострові.



Зазначається, що з усіх випадків коронавірусної інфекції в Криму 23 - ввізні, передає Главком.



За даними епідрозслідування, новий хворий наприкінці березня був у відрядженні в Москві. Після цього він звернувся в лікарню із симптомами ГРВІ, але приховав інформацію про перебування за межами півострова.



Зазначено, що встановлені 14 осіб серед родичів і медичних працівників, які контактували із зараженим. Вони пройдуть обстеження і будуть перебувати в обсервації.



