В окупованому Криму заявили про 32 випадки коронавірусу
|11:30 13.04.2020
|Крым
В анексованому Криму виявили новий випадок коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 32 осіб, повідомило 12 квітня «управління» Росспоживнагляду на півострові.
Зазначається, що з усіх випадків коронавірусної інфекції в Криму 23 - ввізні, передає Главком.
За даними епідрозслідування, новий хворий наприкінці березня був у відрядженні в Москві. Після цього він звернувся в лікарню із симптомами ГРВІ, але приховав інформацію про перебування за межами півострова.
Зазначено, що встановлені 14 осіб серед родичів і медичних працівників, які контактували із зараженим. Вони пройдуть обстеження і будуть перебувати в обсервації.
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