В портах оккупированного Крыма под карантином находятся два судна из Турции
|11:15 13.04.2020
|Крым
За минувшие сутки в оккупированного Крыма прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.
Об этом сообщила "руководитель" межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированном Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.
«За вчерашний день в порт Керчи и порт Феодосии прибыли два судна из Турции. Они прошли санитарно-карантинный контроль. В соответствии с протоколами они (моряки – ред.) изолированы на судне. Они продолжают свою работу, на берег схода не будет. Все их работы будут проводиться на судне, далее они отбудут по своему пункту назначения», – рассказала Пеньковская.
Она добавила, что за минувшие сутки в аэропорту Симферополя выявлен один пассажир с повышенной температурой. Он госпитализирован в инфекционное отделение 7 городской больницы крымской столицы.
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