За минувшие сутки в оккупированного Крыма прибыли два судна из Турции. На данный момент они находятся в портах Керчи и Феодосии, члены их экипажей изолированы на судах.

Об этом сообщила "руководитель" межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированном Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса.

«За вчерашний день в порт Керчи и порт Феодосии прибыли два судна из Турции. Они прошли санитарно-карантинный контроль. В соответствии с протоколами они (моряки – ред.) изолированы на судне. Они продолжают свою работу, на берег схода не будет. Все их работы будут проводиться на судне, далее они отбудут по своему пункту назначения», – рассказала Пеньковская.

Она добавила, что за минувшие сутки в аэропорту Симферополя выявлен один пассажир с повышенной температурой. Он госпитализирован в инфекционное отделение 7 городской больницы крымской столицы.