ЄС надає Україні 4 млн євро на громадські ініціативи із протидії COVID-19

11:01 13.04.2020   Украина

Європейський Союз надає Україні 4 млн євро для підтримки громадських ініціатив з боротьби із COVID-19.

Про це повідомив посол ЄС в Україні Матті Маасікас у відеозверненні, передає УНН.

“Криза, пов’язана з коронавірусом, наголошує на надзвичайній важливості людей навколо нас. Упродовж століть українська громада опікувалась тими, хто потребує допомоги найбільше. Оскільки більшість громадян самоізолювалися вдома, українське суспільство зайняло активну позицію. Сьогодні тисячі волонтерів долучились до боротьби з коронавірусом”, — сказав посол.

Він пояснив, що зазначені волонтери доставляють їжу літнім людям, допомагають вчителям працювати онлайн і протидіють дезінформації.

“Пакет допомоги Європейського Союзу для України передбачає 4 мільйони євро на підтримку громадських ініціатив, які надають допомогу там, де це найбільше потрібно”, — зазначив Маасікас.

, Євросоюз виділить Україні понад 190 млн євро на боротьбу з епідемією. 



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