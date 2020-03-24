Статистика штучного утримання РФ маріупольських та бердянських суден в Керченській протоці в березні 2020 - діаграми

08:56 13.04.2020   Мариуполь

Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" пропонує вашій увазі чергове з серії щомісячних досліджень щодо російської економічної війни проти України у Азовському морі.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО.

1. За березень 2020 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть з Чорного моря до українських портів Азовського моря - Маріуполя, Бердянська, склала 31 годину (в середньому за 2019 рік - 29,9 годин) - діаграма 1. (нагадуємо, що до початку де-факто блокади цей показник до червня 2018 включно становив 5-7 годин)

2. За березень 2020 року середня тривалість штучного утримування з боку РФ суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами склала 34,7 годин (в середньому за 2019 рік - 37,4 годин) - діаграма 2. (нагадуємо, що до початку де-факто блокади цей показник до червня 2018 включно становив 5-7 годин)

3. починаючи з 22 жовтня 2018 і надалі по березень 2020 затримань суден посеред Азовського моря під час руху до/з Бердянська/Маріуполя не було зовсім (внаслідок ескортування суден катерами ВМСУ) - слайд 3.

Довідково: райони здійснення порушень свободи судноплавства наведені на карти - слайд 4.

4. На думку Моніторингової групи в квітні-травні 2020 не можна виключати погіршення цих показників - як "асиметричної реакції" РФ на візит Президента України 11.04.2020 до Бердянського порту для знайомства з розбудовою об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» ВМС України, що створюється для посилення захисту українського судноплавства в Азовському морі.

 



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