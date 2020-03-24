Медицина Крыма не справится с нашествием коронавируса - оккупанты

10:50 13.04.2020   Крым

Медицина оккупированного Крыма не справится с нашествием коронавируса, когда число вновь заболевших будет составлять несколько десятков в день.

Об этом заявил Сергей Аксенов, пытаясь объяснить необходимость введения штрафов для всех нарушителей режима самоизоляции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в оккупированном Крыму зафиксировано 32 случая заболевания. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 3 человек.

«Если в день будет 30 – 40 зараженных, наша медицина не сможет справиться с ситуацией», – признал Аксенов.

Как оказалась, проблема не только с медиками, но и с контролирующими органами: в день через аэропорт Симферополя на оккупированный полуостров попадают не менее 500 человек, число машин, ежесуточно прибывающих через Керченский мост, приближается к 2 тысячам. «У нас нет такого количества сотрудников полиции, чтобы всех контролировать», – сообщил Аксенов.

Сами же крымчане заботиться о собственной безопасности и, тем более, безопасности окружающих не спешат. Они не только не соблюдают режим самоизоляции, но и те, кто недавно был за пределами региона, всячески это скрывают. В результате в случае выявления коронавируса все чаще приходится госпитализировать медиков, которые общались с заболевшими, не подозревая о заражении.

Яркий пример этому ситуация в оккупированном Армянске, где на карантин отправили практически всех городских медиков. Или последний подтвержденный случай: мужчина, побывав в Москве, скрыл этот факт при обращении к врачам с симптомами ОРВИ. В результате сейчас все контактировавшие с ним медики отправлены в обсерватор.

Штрафовать крымчан начнут с 15 апреля: в ближайшие два дня сотрудники полиции попытаются еще раз растолковать людям, почему нельзя без особой причины выходить из дома. Тех, кто не поймет, будут наказывать рублем.
 



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