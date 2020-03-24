Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що міненерго РФ хоче заборонити імпорт дешевого бензину на шестимісячний термін, щоб підтримати російські нафтопереробні заводи.



Про це повідомляють росЗМІ, передає Главком.



Новак назвав такий крок «вимушеним антикризовим заходом», до якого багато країн вдаються в даний час.



Нагадаємо, 12 квітня Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія та інші нафтовидобувні країни домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу.



Після цього президенти РФ та США Володимир Путін і Дональд Трамп, а також король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд провели тристоронні телефонні переговори.



Напередодні Організація африканських виробників нафти пообіцяла скоротити обсяги видобутку палива, підтримавши таким чином зусилля країн ОПЕК+ і держав, які не беруть участі в угоді щодо стабілізації нафтового ринку.



Раніше повідомлялося, що цього тижня організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ погодилася скоротити видобуток на 10 мільйонів барелів на день. РФ також погодилася на значущі скорочення видобутку нафти.