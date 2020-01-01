Ердоган не прийняв відставку глави МВС Туреччини після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні
|10:30 13.04.2020
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не підтримав заяву міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, в якій той просив про свою відставку після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні.
Про це йдеться в поширеному в неділю комюніке адміністрації турецького лідера, передає УНН.
“Наш міністр подав прохання про відставку нашому президенту. (Ердоган) заявив, що не вважає це прохання гідним, — наголошується в комюніке. — Відставка міністра внутрішніх справ не прийнята, він продовжить виконувати свої обов’язки”. У заяві підкреслюється, що Сулейман Сойлу “заслужив вдячність турецької нації за свою успішну роботу”. Ердоган вказав на його заслуги в боротьбі з тероризмом, а також на його самовіддану роботу при різних стихійних лихах, які відбувалися в країні.
Раніше Сойлу оголосив в Twitter про відставку і попросив вибачення у керівництва країни і всього турецького народу. Це сталось через те, що Міністерство внутрішніх справ Туреччини пізно ввечері 10 квітня оголосило мешканцям 31 провінції, у тому числі міст-мільйонників Анкари і Стамбула, про заборону виходити з дому протягом 48 годин. Комендантська година мала почати діяти з опівночі 10 квітня, тому люди відразу масово кинулись до магазинів, що спричинило їх скупчення, особливо у великих містах.
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