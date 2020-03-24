У Миколаївській області підтверджено п'ять випадків інфікування Covid-19

10:20 13.04.2020   Украина

Станом на 20.00 12 квітня в Миколаївській області зареєстровано 5 підтверджених випадків коронавірусу, повідомили в прес-службі Миколаївської ОДА.

"Першими захворіли 2 жінки пенсійного віку, жительки с.Воронівка Вознесенського району. Нині вони перебувають на стаціонарному лікуванні в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційний хвороб", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За фактом виявлення цих випадків проведено епідеміологічне розслідування із застосуванням лабораторних методів досліджень, виявлено 3 позитивні результати серед контактних (осіб - ІФ). з них двоє людей живуть в с.Воронівка, одна в м.Вознесенськ", - йдеться в повідомленні на сайті адміністрації з посиланням на оперативний штаб при Головному державному санітарному лікареві Миколаївської області.

В адміністрації підкреслили, що протиепідемічні заходи в осередку тривають. Уже проведено визначення розширеного кола контактних осіб кількістю 17 людей, які вимагають термінового лабораторного обстеження.

Також повідомляється, що протягом неділі за медичною допомогою звернувся 1 пацієнт з підозрою на Covid-19, якого госпіталізували в КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб".

"Зараз в інфекційному стаціонарі перебуває 15 пацієнтів з підозрою на Covid-19 і 2 пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція Covid-19". Ще 3 людини з виявлених контактних з лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція Covid-19" отримують амбулаторне лікування вдома в умовах самоізоляції", - уточнили в ОДА.

Разом із тим, чиновники зазначили, що лабораторно обстежено на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 118 пацієнтів.

"На сьогодні 2 обстежених особи з позитивним результатом, 93 людини мають негативний результат, 14 проб у роботі і 9 в стадії обстеження", - повідомили в прес-службі.

"З 16 березня введено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону і різними шляхами повернулися до місця постійного проживання. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотриманням термінів і умов самоізоляції. Всього на облік було взято 3063 людей. На 20.00 12 квітня 2020 знято з обліку 2069 осіб у зв'язку із закінченням термінів самоізоляції. Ведеться медико-санітарне спостереження за 994 особами", - додали в Миколаївській ОДА.

 



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