Старпома развернули домой перед самым рейсом — нарушил самоизоляцию
|10:01 13.04.2020
|Крым
Нарушивший самоизоляцию старпом, отправился в рейс, но его развернули обратно в порту Измаила и составили протокол о правонарушении.
В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что нарушителя обнаружили пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Измаильский морской торговый порт», сообщает SeafarersJournal.
Как выяснилось, старший помощник капитана несколькими днями ранее вернулся с территории оккупированного Крыма. Ехал через пункт пропуска «Чаплынка», где подписал добровольное согласие на самоизоляцию. В документе он не указал, что является членом экипажа.
Во время пограничного контроля судна, которое находилось в порту Измаила и направлялось в румынский порт Чернаводэ, на данного гражданина сработала база данных о несоблюдении срока самоизоляции.
Моряка сняли с судна, на него сотрудники Национальной полиции составили протокол об административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина» и отправили домой на самоизоляцию.
Рассмотрение дела в суде состоится после окончания срока самоизоляции старпома.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму на 70% выросло количество пневмоний
В оккупированном Крыму вводят "пропуска на улицу" для пенсионеров
В окупованому Криму заявили про 32 випадки коронавірусу
Медицина Крыма не справится с нашествием коронавируса - оккупанты
У Херсонській області з обсервації втекли 19 кримчан
Російські нафтові танкери забруднили Чорне та Азовське моря
Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в оккупированной Феодосии