Нарушивший самоизоляцию старпом, отправился в рейс, но его развернули обратно в порту Измаила и составили протокол о правонарушении.

В Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что нарушителя обнаружили пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска «Измаильский морской торговый порт», сообщает SeafarersJournal.

Как выяснилось, старший помощник капитана несколькими днями ранее вернулся с территории оккупированного Крыма. Ехал через пункт пропуска «Чаплынка», где подписал добровольное согласие на самоизоляцию. В документе он не указал, что является членом экипажа.

Во время пограничного контроля судна, которое находилось в порту Измаила и направлялось в румынский порт Чернаводэ, на данного гражданина сработала база данных о несоблюдении срока самоизоляции.

Моряка сняли с судна, на него сотрудники Национальной полиции составили протокол об административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина» и отправили домой на самоизоляцию.

Рассмотрение дела в суде состоится после окончания срока самоизоляции старпома.