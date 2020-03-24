В районе Керченского моста планируется установить ограничения на судоходство
|09:30 13.04.2020
|Крым
Ограничения предлагается установить "для обеспечения безопасности переправы от актов незаконного вмешательства".
Федеральным порталом для размещения проектов нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства России «Об определении особенностей защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности», сообщает PortNews.
В проекте постановления определены компетенция федеральных органов исполнительной власти, полномочия всех причастных и участвующих в реализации мер по защите транспортного перехода через Керченский пролив, а также порядок их взаимодействия.
Также, проектом постановления в зонах безопасности предусматриваются различные ограничения, связанные с плаванием судов и иных плавсредств, полетами воздушных судов, газовых, тепловых или комбинированных аэростатов или дирижаблей, шаров-зондов, а также проведение любых работ.
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