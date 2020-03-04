Через пандемію COVID-19, Іран на невизначений термін відклав процес завантажування та розшифровки даних бортових самописців збитого літака МАУ .

Про це пише канадський суспільний мовний CBC News, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що глава іранської команди розслідувачів Хасан Резаейфар запросив представників восьми країн до лабораторії в Європі, однак через логістичні складнощі, створені пандемією COVID-19, мусив відкласти початок роботи зі “скриньками”. “Наразі для деяких держав неможливо планувати подорож через COVID-19”, - сказав Резаейфар.

Очільниця Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс підтвердила, що Іран минулого тижня передав своє запрошення, і що усі інші країни відповіли на нього однаково: наразі й протягом ще певного часу особиста участь буде неможлива. “Таким чином, звантаження й аналіз самописців слід відкласти до того часу, поки умови покращаться настільки, аби подорожувати стало безпечно. Передбачити, коли це станеться, наразі неможливо”, - сказала Фокс.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні був збитий двома ракетами літак Міжнародних авіаліній України. На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Минулого місяця офіційний представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, однак досі цього виконано не було.