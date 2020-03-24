По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 11 и 12 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота на следующей неделе проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Зенитчики завершили комплекс подготовки к боевой стрельбе. В ходе выполнения боевых упражнений они отработают навыки обнаружения, сопровождения и поражения воздушных целей в широком диапазоне высот.

Сегодня специалисты противовоздушной обороны Северного флота отмечают профессиональный праздник. Они несут боевое дежурство по охране воздушных границ российской Арктики.

С профессиональным праздником военнослужащих соединений ПВО поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он пожелал им крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе на благо Родины.

В составе армии ВВС и ПВО Северного флота развёрнуты две дивизии, которые обеспечивают прикрытие воздушного пространства от Мурманской области до Якутии. На вооружении войск ПВО Северного флота стоят современные ракетные и радиотехнические комплексы, способные надёжно обеспечить охрану воздушного пространства северных границ России.

Недавно в районе якутского посёлка Тикси на боевое дежурство заступили комплексы С-300. Воины ПВО несут службу на самых отдалённых объектах Северного флота, расположенных на Кольском полуострове, материковом побережье и островах Северного Ледовитого океана.

2. В составе дежурных сил мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, впервые выполнили задачи подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Во время плановой тренировки были отработаны действия по отражению атаки боевых дронов. В составе группы усиления действовали специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы, снайперы и зенитное подразделение войсковой ПВО.

В ходе тренировки личный состав дежурных сил выполнил задачи поиска и разминирования взрывоопасных предметов, военные медики оказали первую помощь условно раненым военнослужащим и обеспечили их эвакуацию.

3. Число желающих поступить на военную службу по контракту в воинские части и соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО за 1,5 месяца текущего года возросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 300 военнослужащих по призыву заключили свой первый контракт и продолжают службу в тех же соединениях, в которые были призваны.

Кроме того, воинские части в этом году пополнили более 700 военнослужащих по контракту из числа запасников. Около 100 человек были переведены из других объединений округа. В настоящее время все военнослужащие назначены на соответствующие должности и занимаются боевой подготовкой в составе подразделений.

Причинами повышения интереса к военной службе по контракту в соединениях ЮВО являются профессиональная ориентация комплектуемых подразделений, оснащённость современным вооружением и военной техникой, а также достойное денежное довольствие и социальные гарантии.

Основные требования к кандидатам – образование не ниже полного среднего, годность к военной службе по медицинским показателям, выполнение нормативов физической подготовки, а также положительные результаты психологического тестирования.

4. В 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Чечне завершилась контрольная проверка за зимний период обучения в 2020 году.

Подразделения мотострелковой дивизии впервые были проверены в пунктах постоянной дислокации по удаленной системе. Занятия на военных полигонах Калиновский, Гвардеец и Альпийский транслировались на пункт управления объединения с помощью видеокамер объективного контроля.

Военнослужащие сдали зачеты по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения и военной техники, нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры управления подразделений, полков дивизий продемонстрировали навыки управления приданными и штатными подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.

В ходе контрольных занятий более 10 подразделений подтвердили почетное наименование «ударное».

5. Команда 49-ой общевойсковой армии (ОА) представит ЮВО на состязаниях танкистов Вооруженных Сил РФ конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2020.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области, завершился окружной этап конкурса «Танковый биатлон» в котором с большим отрывом одержала победу команда 49 ОА.

Экипаж командира танка 49 ОА рядового Камиля Мурзалиева не допустил ни одного промаха по мишеням и опередил по времени всех соперников. Второе место у танкистов 8 ОА и 3 место заняла команда 58 ОА.

Заключительным этапом конкурса стала «эстафета», которая проводилась по аналогии с лыжной гонкой по биатлону и предусматривала три заезда. Допустившие промахи при стрельбе на огневом рубеже отправлялись на 500-метровый штрафной круг.

Каждый из маршрутов был оборудован естественными и искусственными препятствиями (брод длиной в 30 м, косогор, противотанковый ров, колейный мост, эскарп, минное поле), а также участками скоростного прохождения и обгона.

Танкисты поразили мишени штатным артиллерийским выстрелом, противотанковой управляемой ракетой, стрельбой из крупнокалиберного пулемета «Корд» различные мишени, находящиеся на удалении от 900 до 2200 м.

На церемонии закрытия заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Рустам Мурадов вручил победителям конкурса грамоты и сувениры, а также специально разработанные в Министерстве обороны РФ призовые медали.

6. Связисты соединений и воинских частей ЮВJ установили закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1 тыс. км.

Связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления и абонентами, выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, также была проверена работа коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.

Занятия подразделений связи ЮВО прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также на российских военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

7. Стационарный пункт отбора граждан на военную службу по контракту и мобильный комплекс ЮВО, дислоцированный в Волгоградской области временно переведен на удаленную работу.

Граждане, решившие служить в Вооруженных Силах РФ, могут не выходя из дома направить в пункт отбора на военную службу по контракту первичный пакет документов, что облегчит возможность поступления на службу кандидатам, проживающим в удаленных от региональных центров населенных пунктах.

Для подачи заявления гражданам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте Министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту». К заполненным сведениям о кандидате необходимо прикрепить дополнительные документы: об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы.

Далее документы направляются в пункт отбора по контракту, который территориально находится ближе всего к кандидату. В течение пяти рабочих дней в удобной для потенциального военнослужащего форме будет доведено предварительное решение о возможности поступления на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.