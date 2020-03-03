В українських морських портах спостерігається зростання вантажообігу – міністр
|09:10 13.04.2020
|Украина
В українських морських портах спостерігається невелике зростання вантажообігу.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо Свобода.
«1%-1,5%. Але це все одно позитивна динаміка. Нагадаю, минулого року у нас були рекордні показники – понад 160 мільйонів тонн було перевезено через порти. Власне, якщо буде така сама динаміка спостерігатися, то, не дивлячись на цю кризу, карантинний період, вантажообіг не впаде, тоді у нас по портах буде, можливо, одна з найкращих ситуаціях. Тому що вони фактично свою економіку і свої інвестиційні плани зможуть виконувати», – розповів Криклій в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».
Він визнав, що водночас в Україні є маленькі порти, в яких зовсім немає вантажообігу або він суттєво впав. Низку таких портів передадуть на приватизацію.
Мова йде, зокрема, про Усть-Дунайський, Скадовський та Білгород-Дністровський порти. Ренійський порт, найімовірніше, передадуть у концесію
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