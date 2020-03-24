Полозов: Росія з якихось причин призупинила переговори про обмін полоненими

09:01 13.04.2020   Крым

Російський адвокат українських політв'язнів Микола Полозов заявив, що Росія вирішила призупинити переговорний процес щодо обміну полоненими. Мовиться про українців, яких Росія незаконно утримує на власній території та в окупованому Криму.

Про тимчасову зупинку переговорного процесу Микола Полозов заявив в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал, повідомляє УНІАН.

"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. Нині 120 українських політв'язнів – українці, кримські татари – очікують, що ці переговори будуть відновлені, і у них буде шанс повернутися додому", – розповів адвокат.

Він також відзначив той факт, що Україна у мінських переговорах змогла домовитися про звільнення українців, яких на окупованому Донбасі утримують бойовики. Цього вдалося досягти, попри епідемію і карантин. "Як на мене, то щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно вести якісь аспекти цього діалогу", – зазначив Микола Полозов.

Як повідомлялося раніше, під час нещодавніх переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську було домовлено про обмін полоненими між Україною і проросійськими бойовиками. Зокрема, вже узгоджено списки на обмін, а також дату – до Великодня, який цьогоріч буде 19 квітня.

 



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