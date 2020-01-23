Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
|09:50 13.04.2020
|Грузия
Кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) протягом 7-9 квітня перебували в грузинському порту Поті.
Про це пише офіційний сайт Військово-морського командування НАТО, повідомляє Український мілітарний портал.
Всі публічні заходи за участю моряків НАТО були скасовані. Проте кораблі військово-морської групи провели спільні тренування із моряками Берегової охорони Грузії.
За словами керівника SNMG2 контр-адмірала Паоло Фантоні відповідні заходи посилюють взаємосумісність сил Альянсу і партнерів.
На сьогодні в складі флотилії НАТО 5 фрегатів. SNMG2 зайшла в Чорне море 23 березня 2020 року.
Кораблі НАТО проводять постійні тренування із партнерами в Чорному морі. Так у 2019 році бойові кораблі Альянсу загалом перебували в Чорному морі протягом 100 днів.
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