Кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) протягом 7-9 квітня перебували в грузинському порту Поті.

Про це пише офіційний сайт Військово-морського командування НАТО, повідомляє Український мілітарний портал.

Всі публічні заходи за участю моряків НАТО були скасовані. Проте кораблі військово-морської групи провели спільні тренування із моряками Берегової охорони Грузії.

За словами керівника SNMG2 контр-адмірала Паоло Фантоні відповідні заходи посилюють взаємосумісність сил Альянсу і партнерів.

На сьогодні в складі флотилії НАТО 5 фрегатів. SNMG2 зайшла в Чорне море 23 березня 2020 року.

Кораблі НАТО проводять постійні тренування із партнерами в Чорному морі. Так у 2019 році бойові кораблі Альянсу загалом перебували в Чорному морі протягом 100 днів.