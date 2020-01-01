Греція отримала від США катери Mark V
|09:40 13.04.2020
|Греция
Греція отримала від США чотири катери Mark V зі складу Військово-морського флоту США.
Про це повідомляє видання Греції Geetha, передає Український мілітарний портал.
Як повідомлялося раніше на Українському Мілітарному Порталі, катери передаються по нульовій вартості та єдиними коштами, що має заплатити країна – це оплата по підготовці до транспортування катерів, та складає 765 085 доларів.
Передача 4 кораблів MK-V з США проходила на військово-морській базі Саламін, участь у передачі брали начальник Генерального штабу Греції генерал Константінос Флорос, контр-адмірал Греції Стіліанос Петракіс та представник від США капітан Тімоті Кеттер (Timothy N. Ketter).
Mark V
Mark V – це швидкісні патрульні катери, що використовуються спецпризначенцями США впродовж 20 років у місіях по всьому світі.
Розробка відбувалась після досвіду війни у Персидській затоці на початку 90-х років.
Їх короткі технічні характеристики:
Водотоннажність: 57 тонн
Довжина: 25 метрів
Ширина: 5,25 метрів
Швидкість: до 65 вузлів
Автономність: до 12 годин
Озброєння: штатна зброя бійців десанту та можливість запусків ПЗРК Stinger
Катери можуть брати на борт до 16 бійців у повному споряджені та доставляти їх на відстань до 800 кілометрів.
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