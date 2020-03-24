Призов строковиків на службу у збройних силах РФ, який окупаційна російська влада здійснює у незаконно анексованому Криму, є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій у суботу на сайті Європейської служби зовнішніх дій, повідомляє Укрінформ.

«Російська Федерація здійснює призов у незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь для служби місцевих мешканців півострова до збройних сил РФ. Це є порушенням міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація несе зобов’язання відповідно до міжнародного законодавства, і повинна забезпечити захист прав людини на півострові», - йдеться у заяві речника ЄС.

Документ зазначає, що ЄС не визнає і не визнає у майбутньому незаконну анексію Автономної Республіки Крим та Севастополя. Європейський Союз продовжує очікувати, що Росія припинить всі порушення міжнародних законів на Кримському півострові. При цьому ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційною російською владою в Криму провести так званий "весняний призов" в армію та вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.