У Херсонській області з обсервації втекли 19 осіб, які прибули в Україну з окупованої території Криму .

Про це повідомив голова Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв, передає Інтерфакс-Україна.

"Правоохоронці склали на всіх протоколи про адміністративні правопорушення. Це означає штраф від 17 до 34 тисяч гривень", - заявив він на брифінгу 10 квітня.

У Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області уточнили, що стосовно кримчан, які прибули в Україну, станом на 10 квітня складено 28 адмінпротоколів, із них два у Чаплинці та 26 у Каланчаку.