Країни-учасниці обмежувального пакту ОПЕК + узгодили план скорочення глобального нафтовидобутку на 23% з травня.



Це відкине РФ на рівень виробництва 17-річної давності, пише Reuters, повідомляє Главком.



Згідно з документами ОПЕК +, група скоротить видобуток на 10 мільйонів барелів на добу в травні-червні. Всі учасники ОПЕК + знизять виробництво на 23%, Саудівська Аравія і Росія - на 2,5 мільйона барелів на добу кожна, Ірак - більш ніж на 1 мільйон барелів на добу.



З липня і до кінця року скорочення буде знижуватися і складе 8 мільйонів барелів на добу, а з січня 2021 року по квітень 2022 року - 6 мільйонів барелів, показали документи.



Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив про узгодження нової угоди ОПЕК +, пишуть російські ЗМІ.



Він також зазначив, що переговори G20 пройшли успішно. Новак уточнив, що в операції взяли участь 23 країни, термін закінчення дії угоди призначений на 1 травня 2022 року.



Міністр додав, що протягом перших двох місяців очікується скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу.



Він підкреслив, що в міру зміни ситуації на нафтовому ринку ОПЕК + буде вживати додаткових заходів або відновлювати видобуток.



Як зазначає Reuters, безпрецедентне скорочення видобутку відкине РФ на рівень видобутку 17-річної давності. У 2003 році РФ справила 421 млн тонн нафти - приблизно 8,45 мільйона барелів на добу, виходячи з коефіцієнта баррелізаціі 7,33.



Раніше у Москві заявили, що Росія може погодитися скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК + на 14% від рівня першого кварталу 2020 року.



До відома, Москва та Ер-Ріяд звинуватили одне одного в падінні цін на нафту і перенесли переговори.



Нагадаємо, 4 квітня Саудівська Аравія відкинула звинувачення президента Росії Володимира Путіна у навмисному обвалі світових цін на нафту.



Також повідомлялося, що Саудівська Аравія різко наростила експорт нафти.



Через обвал цін, Росія тепер «доплачує» покупцям своєї нафти.