Росію відкинули на 17 років назад. Що означає нова нафтова угода ОПЕК+

08:50 13.04.2020   Россия

Країни-учасниці обмежувального пакту ОПЕК + узгодили план скорочення глобального нафтовидобутку на 23% з травня.

Це відкине РФ на рівень виробництва 17-річної давності, пише Reuters, повідомляє Главком.

Згідно з документами ОПЕК +, група скоротить видобуток на 10 мільйонів барелів на добу в травні-червні. Всі учасники ОПЕК + знизять виробництво на 23%, Саудівська Аравія і Росія - на 2,5 мільйона барелів на добу кожна, Ірак - більш ніж на 1 мільйон барелів на добу.

З липня і до кінця року скорочення буде знижуватися і складе 8 мільйонів барелів на добу, а з січня 2021 року по квітень 2022 року - 6 мільйонів барелів, показали документи.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив про узгодження нової угоди ОПЕК +, пишуть російські ЗМІ.

Він також зазначив, що переговори G20 пройшли успішно. Новак уточнив, що в операції взяли участь 23 країни, термін закінчення дії угоди призначений на 1 травня 2022 року.

Міністр додав, що протягом перших двох місяців очікується скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу.

Він підкреслив, що в міру зміни ситуації на нафтовому ринку ОПЕК + буде вживати додаткових заходів або відновлювати видобуток.

Як зазначає Reuters, безпрецедентне скорочення видобутку відкине РФ на рівень видобутку 17-річної давності. У 2003 році РФ справила 421 млн тонн нафти - приблизно 8,45 мільйона барелів на добу, виходячи з коефіцієнта баррелізаціі 7,33.

Раніше у Москві заявили, що Росія може погодитися скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК + на 14% від рівня першого кварталу 2020 року.

До відома, Москва та Ер-Ріяд звинуватили одне одного в падінні цін на нафту і перенесли переговори.

Нагадаємо, 4 квітня Саудівська Аравія відкинула звинувачення президента Росії Володимира Путіна у навмисному обвалі світових цін на нафту.

Також повідомлялося, що Саудівська Аравія різко наростила експорт нафти.

Через обвал цін, Росія тепер «доплачує» покупцям своєї нафти.



Ще на цю тему:

10:40 13.04.2020
У РФ надумали заборонити імпорт дешевого бензину
10:00 10.04.2020
Угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
19:30 09.04.2020
Говорити про завершення "нафтової війни" рано - експерти про зустріч ОПЕК+
10:20 08.04.2020
Саудівська Аравія висунула нафтовий ультиматум Росії
19:41 03.04.2020
Через низькі ціни на нафту бюджет РФ недоотримав $290 млн за місяць — російський Мінфін
12:20 02.04.2020
Експортна ціна російської нафти стала негативною
15:41 01.04.2020
Котирування нафти зросли понад 25 доларів за барель Brent
10:40 31.03.2020
Цена российской нефти Urals опустилась до минимума с июня 1999 года
11:41 30.03.2020
Ціна на нафту WTI вперше з 2002 року впала до $20 за барель. Вартість Brent також впала до $23,5 за барель
16:41 26.03.2020
Обвал нефти только начинается, — Goldman Sachs Group Inc
17:00 25.03.2020
Трамп поддержал Саудовскую Аравию в нефтяной войне против России
15:45 24.03.2020
Росія перегляне бюджет через обвал цін на нафту
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
09:40 13.04.2020
Греція отримала від США катери Mark V
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
Всі новини країни
Грузия Грузия
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
11:45 13.04.2020
В Росії почалася справжня катастрофа
10:40 13.04.2020
У РФ надумали заборонити імпорт дешевого бензину
08:50 13.04.2020
Росію відкинули на 17 років назад. Що означає нова нафтова угода ОПЕК+
07:51 13.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 апреля
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 13.04.2020
Ердоган не прийняв відставку глави МВС Туреччини після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
Всі новини країни
Украина Украина
13:01 13.04.2020
Вертолеты оккупационного флота провели учебный поиск субмарины противника
12:45 13.04.2020
В оккупированном Крыму на 70% выросло количество пневмоний
12:30 13.04.2020
В оккупированном Крыму вводят "пропуска на улицу" для пенсионеров
12:15 13.04.2020
"Повернути не лише Крим і Донбас": Турчинов передрік Росії долю СРСР
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд