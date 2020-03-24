Окупанти приховують реальну ситуацію щодо коронавірусу у Криму - Денісова
|08:01 13.04.2020
|Крым
Окупаційна адміністрація в Криму приховує реальну ситуацію із захворюваністю на COVID-19 на півострові.
Про це написала в Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Укрінформ.
"Наразі дані країни-окупанта свідчать про більш ніж 3 тисячі осіб, які перебувають під медичним наглядом, з них майже 200 осіб – у медичних закладах. Підтвердженими є 28 фактів зараження коронавірусом. ️У тимчасово окупованому м. Севастополі під медичним наглядом за місцем проживання перебуває 584 особи, підтверджено 5 фактів захворювання. ️Проте окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію із захворюваністю на півострові", - заявляє вона.
За словами омбудсмена, після того як 8 квітня у пацієнта лікарні в Армянську підтверджено захворювання на COVID-19, увесь медичний персонал та пацієнтів медзакладу відправлено на карантин. Аналогічна ситуація відбулася 9 квітня у Севастопольській міській лікарні №3.
"На сьогодні більшості осіб, що контактували із хворими в цих лікарнях, не проведено тест на COVID-19. До того ж, медичні заклади на цій території не готові до боротьби з пандемією", - зауважила Денісова.
Вона нагадала, що Російська Федерація як держава-окупант має дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним правом і, вдповідно, мусить "забезпечити населення півострова відповідним медичним обслуговуванням без допущення жодної дискримінації за політичними поглядами, віросповіданням, расовими чи етнічними ознаками".
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