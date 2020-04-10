Судно ВМС ВСУ «Шостка» было привлечено к обеспечению высадки десанта морской пехоты. Экипаж судна организовал высадку личного состава десанта с привлечением скоростных катеров типа «Willard».

Об этом сообщает на странице в соцсети Командование ВМС ВСУ, пишет flot2017.

Во время перехода морем экипаж вспомогательного судна обеспечения «Шостка» выполнил ряд боевых учений. Команда отработала организацию противоподводно-диверсионную оборону на незащищенном рейде, а также выполнила стрельбы по движущимся целям.

Моряки поставленные задачи выполнили успешно. Действия экипажа «Шостки» позволили морским пехотинцам осуществить высадку на побережье и взять под контроль участок местности.

Справка: «Шостка» — килекторное судно проекта 419 «КИЛ-33». Спущено на воду в июле 1975 году. Находилось в составе ЧФ до 1997года. В августе 1997 год судно включено в состав ВМС ВС Украины и получило название «Шостка» и бортовой номер «U852».

С 2004 года килекторное судно «Шостка» входит в состав Центра поисково-аварийно-спасательных работ ВМСУ. «Шостка» выполняет поисково-спасательные работы в море, привлекается к перевозке спасательного оборудования. Также судно принимает с берега и транспортирует рейдовое якорное оснащение и плавучие навигационные знаки.

20 марта 2014 российские оккупационные войска захватили судно.

В апреле 2014 года килектор «Шостка» без распознавательных знаков был выведен из Стрелецкой бухты (оккупированный Севастополь). Российские буксиры вывели «Шостку» за 12-ти мильную зону, где состоялась передача гражданскому буксиру для буксировки в Одессу.

Фото: пресс-служба командования ВМС ВСУ