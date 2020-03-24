По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 9 и 10 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» соединения Южного военного округа завершили комбинированный марш с полигона Ашулук в Астраханской области к месту постоянной дислокации в Краснодарском крае.

Накануне подразделения провели боевые пуски ракет по высотным скоростным целям, имитирующим оперативно-тактическую авиацию противника. Всего было поражено более 10 целей.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман», выпущенные на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме.

В настоящее время личный состав и военная техника прибыли в пункт постоянной дислокации и приступили к несению повседневного боевого дежурства.

2. На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии стартовали комплексные соревнования разведчиков ЮВО по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке.

В течение шести суток поэтапно разведчики будут вести разведывательно-поисковые действия по неполным исходным данным, устраивать засады, осуществлять отход в труднопроходимой местности, передачу координат целей артиллерийским подразделениям для уничтожения объектов условного противника.

На завершающем этапе состязаний разведывательные подразделения совершат марш-бросок в район сбора, преодолев водную преграду.

Учебно-боевые задачи военнослужащие выполнят с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Действия разведчиков на каждом этапе оценят с учетом своевременного выхода на связь и точности определения координат целей для огневого поражения.

После подсчетов баллов состязательных дуэлей и определения лучшего разведывательного подразделения победители получат ценные призы, грамоты и переходящий кубок состязаний.

3. Связисты 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии провели специальную тренировку на автоматизированных подвижных единицах АПЕ-5.

В мероприятии было задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники. Новейшие комплексы поступили для оснащения полевых пунктов управления в подразделения связи 58-й армии ЮВО в начале этого года.

В ходе тренировки была проверена готовность военных связистов уверенно использовать современные комплексы связи и передачи данных АПЕ-5К, которые позволяют повысить эффективность управления войсками, путем повышения качества сбора данных и увеличения скорости обработки информации.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию радиостанций и обеспечению пунктов управления устойчивой видеоконференцсвязью, после чего была проведена проверка коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и закрытых каналов связи в условиях применения радиоэлектронных помех.

Комплексы АПЕ-5 включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Также они оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации, автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

4. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ авиаполка ЮВO в Ростовской области впервые выполнят совместные полеты с элементами воздушного боя в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Истребители-бомбардировщики Су-34 будут выполнять роль условного противника, атакующего с использованием средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей Су-30СМ предстоит обнаружить их в воздухе и атаковать на дальних рубежах.

Результаты воздушных поединков помогут определить средства объективного контроля, установленные на каждом самолете. Анализ данных позволит выяснить, кто из противоборствующих экипажей первым нанес точный удар по условному противнику.

Всего в совместных полетах принимают участие более 10 экипажей Су-34 и Су-30СМ, каждый из которых совершит не менее семи самолетовылетов.

Подобные «воздушные дуэли» экипажей позволяют летчикам повысить свое летное мастерство, а также выработать новые нестандартные тактические приемы современного воздушного боя.

5. Спецназ Южного военного округа на Кубани впервые в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения выполнил групповое десантирование с высоты около 1,2 тыс. м на точность приземления.

Десантирование военнослужащих и работу экипажа вертолета Ми-8АМТШ осложняли порывистый ветер до 12 м/с и низкая облачность.

Для допуска к совершению прыжков с парашютными системами специального назначения «Арбалет-2» военнослужащие прошли подготовку под руководством опытных инструкторов. В ходе практических занятий были отработаны действия по укладке парашютов для совершения прыжков и практические навыки при приземлении на деревья, воду и высоковольтные провода.

В групповом десантировании на точность приземления с использованием парашютной системы «Арбалет-2» на территории Кубани военнослужащие участвовали впервые.

6. Несмотря на введенный режим самоизоляции в республиках Северного Кавказа значительно увеличилось число кандидатов для поступления на военную службу по контракту в войска Южного военного округа. Численность изъявивших желание поступить на военную службу по контракту среди жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии превысила показатели аналогичного периода предыдущего года на 10%.

Стоит отметить, что пункт отбора на военную службу по контракту ЮВО во Владикавказе перешел на дистанционную работу с гражданами. Его сотрудники для привлечения граждан в армию используют интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также практикуют целенаправленную индивидуальную работу с потенциальными кандидатами.

Дистанционно рассматриваются обращения от кандидатов на военную службу по контракту, поступившие через социальные сети и различные сервисы по поиску работы и подбору сотрудников. Прием заявлений для желающих поступить на военную службу по контракту организован на странице официального сайта Минобороны России, где кандидаты могут пройти предварительное профессиональное-психологическое тестирование.

По итогам 1 квартала 2020 года в пункт отбора обратилось около 600 граждан, направлены в войсковые части для заключения контракта 255 человек, за аналогичный квартал 2019 года обратилось в пункт отбора 540 граждан, были направлены в войсковые части для заключения контракта 210 человек.

Для прохождения военной службы по контракту в войсках ЮВО отбираются граждане, находящиеся в запасе и не находящиеся в запасе, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в возрасте от 18 до 40 лет.

7. Разведывательные подразделения ЮВО в Ставропольском крае в рамках контрольных занятий за зимний период обучения впервые уничтожили вертолеты условного противника, применив новейший комплекс с дистанционным управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ», установленным на бронеавтомобиле «Тигр», в ночных условиях.

Военнослужащие обнаружили воздушные цели, вели прицельную стрельбу на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции ночью.

Комплекс обнаруживает и распознаёт типовую цель на дальности не менее 2,5 тыс. м. В наличии также есть прицельная тепловизионная камера с дальностью обнаружения и распознаванием цели не менее 1,5 тыс. м.

Модуль вооружен 12,7-мм пулемётом «Корд», боекомплект которого составляет до 450 выстрелов. Масса комплекса «Арбалет-ДМ» около 250 кг.

8. Военные инженеры 58-й общевойсковой армии ЮВО на полигоне в Кабардино-Балкарии применили средства полевого водообеспечения на различных источниках воды и очистили воду от естественных загрязнений и бактерий. В рамках тактико-специального учения подразделения отработали подготовку к выполнению задач по предназначению в условиях возможных весенних паводков и чрезвычайных ситуаций, вызванных селями в горах.

Военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» и обустроили пункты полевого водообеспечения воды.

Тактико-специальные учения прошли в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения за 2020 год.

Станция «Гигиена» способна очищать воду от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

Производительность станции СКО-10 по очистке воды составляет 8-10 куб. м в час, производительность по опреснению — до 5 куб. м в час. По оценке специалистов две станции «Гигиена» способны в полном объеме круглосуточно обеспечить чистой водой более 2 тыс. военнослужащих в полевых условиях.