ФГУП "13-й судоремонтный завод ЧФ" возобновил работу. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".



Причина возобновления деятельности, несмотря на пандемию коронавируса, кроется в исполнении гособоронзаказа: завод осуществляет плановый ремонт кораблей и судов, пишет sudostroenie.info.



Предприняты все необходимые меры по профилактике заболевания: проводится дезинфекция рук и помещений, заводчане снабжены масками, а все совещания проводятся в режиме селекторной связи.



В настоящее время ведется работа над над 40 заказами. Отсутствие некоторых специалистов на рабочих местах глобально не сказывается на ритме производства, сроках и качестве судоремонта.

Работники старше 65 лет придерживаются режима самоизоляции.