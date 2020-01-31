В Севастополе возобновил работу "13-й судоремонтный завод ЧФ"
|20:20 10.04.2020
|Севастополь
ФГУП "13-й судоремонтный завод ЧФ" возобновил работу. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".
Причина возобновления деятельности, несмотря на пандемию коронавируса, кроется в исполнении гособоронзаказа: завод осуществляет плановый ремонт кораблей и судов, пишет sudostroenie.info.
Предприняты все необходимые меры по профилактике заболевания: проводится дезинфекция рук и помещений, заводчане снабжены масками, а все совещания проводятся в режиме селекторной связи.
В настоящее время ведется работа над над 40 заказами. Отсутствие некоторых специалистов на рабочих местах глобально не сказывается на ритме производства, сроках и качестве судоремонта.
Работники старше 65 лет придерживаются режима самоизоляции.
Ще на цю тему:
12:40 17.03.2020
В оккупированном Крыму началось строительство парома, который свяжет Камчатку с дальневосточными портами
В оккупированном Крыму началось строительство парома, который свяжет Камчатку с дальневосточными портами
12:01 25.02.2020
Контракт на строительство российских вертолетоносцев подпишут весной в оккупированном Крыму
Контракт на строительство российских вертолетоносцев подпишут весной в оккупированном Крыму
16:00 24.02.2020
Контракт на строительство двух российских вертолетоносцев обещают подписать до конца апреля
Контракт на строительство двух российских вертолетоносцев обещают подписать до конца апреля
11:40 06.02.2020
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
В Севастопольском госуниверситете изобрели беспилотник для измерения глубин водоемов / Фото
17:15 21.01.2020
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
Главком ВМФ подтвердил планы по закладке двух вертолетоносцев
10:30 15.01.2020
Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ
Судостроительный завод "Залив" подтвердил готовность построить вертолетоносцы для ВМФ РФ
10:45 13.01.2020
Первым двум вертолетоносцам РФ присвоят названия от "Мистралей"
Первым двум вертолетоносцам РФ присвоят названия от "Мистралей"