В Севастополе возобновил работу "13-й судоремонтный завод ЧФ"

20:20 10.04.2020   Севастополь

ФГУП "13-й судоремонтный завод ЧФ" возобновил работу. Об этом сообщает ГТРК "Севастополь".
 
Причина возобновления деятельности, несмотря на пандемию коронавируса, кроется в исполнении гособоронзаказа: завод осуществляет плановый ремонт кораблей и судов, пишет sudostroenie.info
 
Предприняты все необходимые меры по профилактике заболевания: проводится дезинфекция рук и помещений, заводчане снабжены масками, а все совещания проводятся в режиме селекторной связи.
 
В настоящее время ведется работа над над 40 заказами. Отсутствие некоторых специалистов на рабочих местах глобально не сказывается на ритме производства, сроках и качестве судоремонта. 

Работники старше 65 лет придерживаются режима самоизоляции.



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