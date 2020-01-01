Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
|20:00 10.04.2020
|Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 апреля утвердил закон о присоединении к межправительственному соглашению о сухих портах.
Текст документа опубликован АЗЕРТАДЖ, пишет oxu.az.
Согласно закону, Азербайджанская Республика с соответствующим заявлением и оговорками присоединилась к подписанному 7 ноября 2013 года в Бангкоке межправительственному соглашению о сухих портах.
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