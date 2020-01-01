У НАТО розвінчали "коронавірусні" міфи російської пропаганди про Альянс

19:40 10.04.2020   Россия

Північноатлантичний Альянс відзначив небезпеку дезінформації в умовах глобальної пандемії коронавірусу та спростував найпоширеніші міфи, які російська пропаганда поширює з метою принизити роль НАТО у міжнародних зусиллях у боротьбі проти COVID-19.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу, пише Укрінформ.

Перший міф стосується того, що COVID-19 «руйнує НАТО». Факт полягає в тому, що вже більше 70 років НАТО створює безпечні умови для своїх країн і народів, та постійно адаптується до нових викликів. За своєю природою Альянс був створений як антикризова структура, тож і зараз працює над тим, щоб криза у сфері здоров’я не переросла у кризу в сфері безпеки. Хоча інфекція не оминула цивільний та військовий персонал, серед якого з’явилися позитивні тести на коронавірус, це не вплинуло на продовження активної військової та політичної діяльності Альянсу.

«Наша здатність до виконання операцій не була підірвана. Наші сили залишаються готовими, наші критично важливі дії продовжуються, включаючи діяльність бойових груп на сході Альянсу, наші морські операції, а також місії продовжуються від Афганістану до Косова. Ми продовжуємо забезпечувати надійне стримування й оборону і водночас підтримуємо національні зусилля у боротьбі з пандемією. Союзники по НАТО продовжують підтримувати одне одного у відповіді на COVID-19 та є солідарними одне з одним», - йдеться у повідомленні.

Другий напрямок російської пропаганди намагається поставити під сумнів спроможність НАТО допомогти союзникам у боротьбі з коронавірусом. Факти говорять про прямо протилежне. Сили НАТО та взаємодія Альянсу з країнами-партнерами дозволили доставити союзникам критично важливе медичне обладнання та захисні засоби, розгорнути додаткові медичні пункти та шпиталі, транспортувати пацієнтів з COVID-19 для лікування в інших країнах. Військові структури НАТО надають допомогу цивільним надзвичайним службам країн-союзниць. Такою допомогою вже скористалися, зокрема, Чеська Республіка, Італія, Люксембург, Нідерланди, Північна Македонія, Румунія Словаччина та Іспанія. Цю діяльність координує Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Тод Волтерс (США). При цьому НАТО продовжує виконувати свою головну місію та підтримувати безпеку для майже 1 мільярда громадян країн-союзниць.

Третій міф, який від початку намагаються поширювати російські дезінформатори – це звинувачення НАТО в тому, що коронавірус є зброєю, яка створена в НАТО. Це очевидна брехня, яка підтверджена чисельними медичними дослідженнями та висновками ВООЗ щодо природного походження коронавірусу.

Четвертий напрямок дезінформації кремлівських джерел – що навчання під егідою НАТО сприяють розповсюдженню коронавірусу. Правда полягає у тому, що від початку епідемії НАТО почало вживати рішучих заходів для її стримування та для мінімізації ризиків для власного персоналу і для спільнот, де він несе службу. Це, зокрема, передбачало скасування частини військових навчань та переведення частини з них в інший формат, який виключає ризик зараження. Водночас медичні служби Альянсу роблять усе можливе, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із COVID-19, для особового складу у місіях та операціях під егідою НАТО. Безпека особового складу залишається головним пріоритетом для всього Альянсу.

Нарешті, п’ятий поширений міф намагається переконати людей, що НАТО заохочує збільшення витрат на оборону за рахунок зменшення витрат на охорону здоров’я. Це неправда, адже НАТО не має впливу на формування національних бюджетів країн-членів, яке у демократичних країнах є результатом системного політичного процесу з урахуванням соціальних потреб та національних пріоритетів. У той же час, в умовах кризи коронавірусу збройні сили країн-союзниць довели свою роль у зусиллях цивільного суспільства у боротьбі з пандемією та у ліквідації її наслідків.



Ще на цю тему:

09:00 02.04.2020
Коронавирус повлиял на планы НАТО
13:00 05.03.2020
На військових навчаннях у Європі врахують досвід України у протидії гібридній агресії
15:40 26.02.2020
Генсекретар НАТО вважає, що світ близький до великого конфлікту
07:55 24.02.2020
Американський есмінець USS Ross прямує до Чорного моря
11:00 18.02.2020
Глава дипломатії ЄС розповів деталі нової місії в Середземному морі
18:45 10.02.2020
Більшість населення держав НАТО надають перевагу тісним зв’язкам з США, а не Росією
09:20 06.02.2020
Россия обещает отреагировать на крупнейшие за 25 лет учения НАТО
12:15 13.01.2020
НАТО відповість на розміщення російських ракет з ядерною зброєю в Європі — Столтенберг
20:20 09.01.2020
Столтенберг назвал Черное море стратегическим для НАТО регионом
15:40 26.12.2019
Вашингтон розробляє стратегію інформаційної війни проти Росії — WP
13:20 26.12.2019
США намерены укреплять связи с союзниками в Средиземноморье
19:45 25.12.2019
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
19:40 10.04.2020
У НАТО розвінчали "коронавірусні" міфи російської пропаганди про Альянс
19:00 10.04.2020
Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества
17:20 10.04.2020
Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии / Фото
16:20 10.04.2020
Пентагон научился сканировать все российские радиочастоты
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 10.04.2020
Судно ВМСУ «Шостка» выполнило высадку десанта / Фото
20:20 10.04.2020
В Севастополе возобновил работу "13-й судоремонтный завод ЧФ"
19:20 10.04.2020
Минюст России надеется, что Ахметов откажется от иска по крымскому имуществу
18:40 10.04.2020
Терминал "УкрТрансАгро" в Мариуполе с начала года нарастил перевалку на 45%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд