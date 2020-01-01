Министерство юстиции России надеется, что украинская компания «ДТЭК Крымэнерго» откажется от иска в международный арбитражный трибунал по спору за крымское имущество.

Об этом говорится в сообщении российского министерства 10 апреля, пишет Крым.Реалии.

«Крымэнерго по аналогии с другими украинскими истцами утверждает, что Россия якобы экспроприировала ее имущество в Крыму. Компания требует заплатить «компенсацию» в размере более 420 миллионов долларов США. Как и другие указанные истцы, Крымэнерго представила оценку, многократно превышающую реальную стоимость ее активов», – утверждает Минюст России.

В российском министерстве считают, что «ДТЭК» «сознательно избегает упоминания того, что, во-первых, большая часть имущества – это активы советского периода, которые не покрываются Соглашением, во-вторых, действия истцов и их бенефициаров создавали реальную угрозу жизнедеятельности и безопасности на Крымском полуострове».

«Требования Крымэнерго содержат и другие юрисдикционные противоречия, каждое из которых ведет к отказу в иске. Среди прочего так называемые инвестиции могли быть сделаны украинской компаний «Крымэнерго» только на территории Украины, то есть не являлись иностранными и не подлежат защите по Соглашению. Кроме того, двусторонние инвестиционные договоры, в том числе Соглашение, основаны на основополагающем принципе международного права – принципе взаимности (reciprocity). Пока Украина отказывается выполнять свои обязательства по Соглашению, у России также отсутствуют какие-либо сопутствующие обязательства, включая разрешение споров в арбитраже», – добавили в российском министерстве.

Сообщается, что с 2019 года Минюст России «защищает национальные интересы в «крымских» арбитражных разбирательствах».

В январе 2015 года подконтрольный Кремлю крымский парламент «национализировал» «ДТЭК Крымэнерго», а российское правительство полуострова назначило новое руководство предприятия. В итоге крымские активы «ДТЭК» фактически перешли в собственность российского государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

В 2017 году пресс-служба предприятия утверждала, что стоимость движимого и недвижимого имущества «ДТЭК Крымэнерго» составляет более 500 миллионов долларов США.

Руководство украинского энергохолдинга назвало «национализацию» их активов «безосновательным шагом». Позднее «ДТЭК» сообщила, что подала иск в международный арбитраж. Для защиты интересов холдинг Рината Ахметова нанял юристов международной компании Covington & Burling LLP.