Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества

19:00 10.04.2020   Россия

23 европейские страны укрепляют контакты в области разведки — они начали сотрудничество на новой платформе, которая получила название Разведывательная коллегия Европы (ICЕ).

Как пишет группа Информационное сопротивление, об этом сообщает «DW».

Создание ICЕ — результат инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона. В своем выступлении в Сорбонне в сентябре 2017 года он поднял вопрос об усилении взаимодействия между спецслужбами европейских стран. Задумка Макрона состояла в том, чтобы европейцы обрели большую независимость от информации и ноу-хау великих держав — США, Китая или России — в том, что касается работы спецслужб.

А уже в мае 2019 года в Париже была официально основана ICE. Хотя к участию в ней были приглашены все государства-члены Евросоюза, соответствующее соглашение о намерениях 26 февраля 2020 года в Загребе подписали только 21 страна плюс Норвегия и Великобритания. Пока что вне ICE остаются Болгария, Словакия, Польша, Люксембург и Греция.

По неподтвержденным сообщениям эта пятерка, а также Швейцария, должны со временем получить статус партнера, подразумевающий более гибкое взаимодействие. Что именно это означает, остается неясным.

После официального основания ICE открытыми остаются многие вопросы, связанные с этим проектом. В соглашении о намерениях четко прописано, скорее, не то, чем на самом деле будет заниматься ICE, а то, чем она не должна быть. Новая платформа — не место для обмена развединформацией или для планирования операций спецслужб.

У нее нет организационно-правовой формы и постоянного местонахождения, но все же имеется правление и наблюдательный совет. Все результаты деятельности, интеллектуальные продукты, заявления или публикации, которые будут делаться ICE, не должны носить обязательного характера.

Вместо этого ICE задумана как свободная платформа, страны-участники которой три раза в год общаются в формате конференций и семинаров. На них будут собираться сотрудники спецслужб, правительственные чиновники, политики, эксперты и ученые. Встречи и семинары призваны содействовать диалогу разведывательного сообщества с лицами, принимающими решения, и экспертами, а также стимулировать интеллектуальный обмен. В этой связи президент Макрон прямо призвал к развитию общей «стратегической разведывательной культуры».



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