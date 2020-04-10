Терминал "УкрТрансАгро" в Мариуполе с начала года нарастил перевалку на 45%

18:40 10.04.2020   Мариуполь

За первый квартал 2020 года компанией "УкрТрансАгро", которая входит в зерновой бизнес Мариупольской Инвестиционной Группы – UTA Group, было отгружено 158 тысяч тонн агропродукции, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

Всего с начала 2019/20 маркетингового года "УкрТрансАгро" обработано более 609 тыс. тонн агропродукции.

За отчетный период была отгружена новая культура сорго, которая раньше не отгружалась через терминал. Доля пшеницы, в общем объеме агропродукции, составила около 72%, кукурузы - 16%, ячменя - 10%, сорго - 2%.

Основными клиентами стали такие компании, как Millcorp Geneve Sa (пшеница), "Сангрейн Инвест" (пшеница, ячмень, кукуруза, сорго), GrainExpo (пшеница) и "СвитАгроТрейд" (пшеница).

В третьем квартале текущего маркетингового года существенно вырос экспорт пшеницы в Египет, что составило 34% от общего объема отгруженной агропродукции. Основными же импортерами из Азовского региона, по-прежнему, являются  Турция (26%), Ливан (18%), Кипр (11%), Израиль (11%).

За отчетный период было принято более 5200 автомобилей с агропродукцией, осуществлено экспедирование 20 судов.

"Благоприятные погодные условия в январе-феврале текущего года позволили нам побить собственные рекорды по перевалке агропродукции в зимний период. Компанией была отгружена новая культура - сорго, а также впервые были приняты импортные минеральные удобрения. С ведением карантина в стране, наш терминал продолжает работать в штатном режиме. Мы усилили меры санитарной безопасности сотрудников, а также внедрили особые правила работы терминала и подрядчиков", - отметил генеральный директор ООО "УкрТрансАгро" Павел Плотников.



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