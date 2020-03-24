Кримчан, підозрюваних у захопленні штабу ВМСУ в Севастополі, оголосили в розшук / Фото

18:20 10.04.2020   Севастополь

Прокуратура АРК та главк Нацполіції в АРК і Севастополі повідомили про підозру ще двом учасникам НЗФ «Рубеж» Ігору Пронькіну та Андрію Трішину, які брали участь в захопленні штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі у березні 2014 року під час незаконної окупації Криму Росією. 

Вони оголошені в розшук, пише Центр журналістських рослідувань з посиланням на прокуратуру автономії.

Обох членів НЗФ «Рубеж», яке входило до складу так званої «Самооборони Севастополя», підозрюють за ч.2 ст.260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Добровольча народна дружина «Рубеж», 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, на даний час підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

Прокуратура АРК у своїй інформації не називає імен членів НЗФ «Рубеж» яким оголошені підозри. Як повідомили Центру журналістських розслідувань джерела у правоохороних органах, мова йде про Ігора Пронькіна та Андрія Трішина.

Як повідомили в головному управлінні Нацполіції в АРК і Севастополі, за свої злочинні дії окупаційна «влада» нагородила Пронькіна і Трішина медалями «За возвращение Крыма».

Ігор Пронькін

Андрій Трішин (у центрі), фото з сайту ЦЖР.



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