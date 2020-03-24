ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении

18:00 10.04.2020   Армения

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни в Армении на полигоне Алагяз отработали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями в темное время суток.

Личный состав оперативно-тактической и армейской авиации соединения обеспечил огневое прикрытие и поддержку с воздуха батальонной тактической группы военной базы в единой системе разведывательно-ударного комплекса, пишет пресс-служба Минобороны России.

Экипажи истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ выполнили более 50 нормативов и задач по обнаружению и распознаванию воздушных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника днем и ночью.

Летное тактическое учение проводилось в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В неи принимали участие военнослужащие летного и инженерно-технического состава, было задействовано около 50 единиц специальной и авиационной военной техники ЮВО.

С подразделениями связи российской военной базы в Армении в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения проведено тактико-специальное учение в условиях применения условным противником средств радиоподавления КВ и УКВ связи.

Связисты обеспечили пункты управления связи командиров ротных тактических групп устойчивой и непрерывной связью при радиоэлектронном воздействии средств РЭБ условного противника, а также обеспечили безопасность внутренней компьютерной сети от несанкционированных хакерских атак.

Помимо сдачи нормативов по специальной подготовке, военнослужащие выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного стрелкового оружия на полигоне Камхуд. Водители подразделений связи будут оценены по итогам сдачи зачетных упражнений по вождению автомобильной и бронетанковой военной техники.

В проверке задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.



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