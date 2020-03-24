Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» прибыли на рейд оккупированного Севастополя из длительного похода.

Экипажи боевых кораблей выполняли задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Во время перехода по Чёрному морю корабли провели комплекс корабельных учений, в том числе по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования.

По истечению 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в оккупированном Севастополе.

Запасы продовольствия и других материальных средств на кораблях соответствуют установленным нормам и позволяют экипажам находиться на борту вплоть до окончания карантинных мероприятий.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.