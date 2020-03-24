Российские фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» вернулись в Севастополь

17:40 10.04.2020   Севастополь

Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» прибыли на рейд оккупированного Севастополя из длительного похода.

Экипажи боевых кораблей выполняли задачи в составе сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Во время перехода по Чёрному морю корабли провели комплекс корабельных учений, в том числе по организации противовоздушной обороны и борьбе за живучесть.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов по маршруту перехода. В связи с этим командованием флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования.

По истечению 14 дней со дня убытия из иностранного порта фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» будут ошвартованы на штатном причале в оккупированном Севастополе.

Запасы продовольствия и других материальных средств на кораблях соответствуют установленным нормам и позволяют экипажам находиться на борту вплоть до окончания карантинных мероприятий.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.



Ще на цю тему:

14:20 10.04.2020
Военные ударными темпами строят инфекционный госпиталь на 60 мест в Севастополе
13:00 10.04.2020
До конца 2020 года Черноморский флот РФ получит гидрографический катер-катамаран / Фото
18:30 08.04.2020
На крымских полигонах проходит огневая подготовка армейского корпуса Черноморского флота РФ
17:45 08.04.2020
В операції захоплення Криму брала участь бригада ракетних катерів ЧФ РФ – InformNapalm / Фото
17:30 08.04.2020
Призванных в российскую армию крымчан не будут преследовать на материковой Украине – прокурор АРК
15:00 08.04.2020
Военнослужащие ЧФ оккупантов проводят танковые стрельбы на крымских полигонах
08:20 08.04.2020
Оккупанты переводят технику Черноморского флота на летний режим эксплуатации
12:41 07.04.2020
Оккупанты вывели подразделения ПВО на Опук на стрельбы
17:40 06.04.2020
В России гордятся, что в ЧФ один из самых ходовых боевых кораблей имеет возраст 50
15:00 06.04.2020
Первый женский экипаж Черноморского флота РФ приступил к изучению кораблевождения
12:40 06.04.2020
Хворих на COVID-19 військових Росія планує лікувати в окупованому Севастополі
08:20 06.04.2020
Весенний призыв: Оккупанты отправят на военную службу 3,3 тысячи крымчан
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
Всі новини країни
Армения Армения
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
19:40 10.04.2020
У НАТО розвінчали "коронавірусні" міфи російської пропаганди про Альянс
19:00 10.04.2020
Разведка стран ЕС внедрила новый формат сотрудничества
17:20 10.04.2020
Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии / Фото
16:20 10.04.2020
Пентагон научился сканировать все российские радиочастоты
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
20:40 10.04.2020
Судно ВМСУ «Шостка» выполнило высадку десанта / Фото
20:20 10.04.2020
В Севастополе возобновил работу "13-й судоремонтный завод ЧФ"
19:20 10.04.2020
Минюст России надеется, что Ахметов откажется от иска по крымскому имуществу
18:40 10.04.2020
Терминал "УкрТрансАгро" в Мариуполе с начала года нарастил перевалку на 45%
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд