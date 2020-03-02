Авиация Израиля разбомбила перевалочную базу ВКС России в Сирии / Фото
|17:20 10.04.2020
|Россия
Авиация Израиля разбомбила взлетно-посадочную полосу одной из крупнейших авиационных баз в Сирии.
Известно, что ее использовала российская авиация, которая регулярно бомбит неподконтрольные диктатору Асаду населенные пункты, сообщает группа Информационное сопротивление.
Соответствующие спутниковые снимки опубликовал Телеграмм-канал «Warjournal». «В Сети опубликовали спутниковый снимок сирийской авиабазы Шайрат, которая вечером 31 марта была подвергнута авиаударам ВВС Израиля», — говорится в сообщении.
На снимке четко видны 7 следов попаданий по территории базы, что разрушило взлетно-посадочные полосы. Судя по всему, именно взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки были основной целью израильских боевых самолетов.
Фото с сайта ИС
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