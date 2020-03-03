Президент России Владимир Путин поручил главам субъектов РФ до 15 апреля определить перечни системообразующих организаций, требующих государственной поддержки в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечивать регулярную актуализацию этих перечней.

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания с полпредами в федеральных округах, пишет ТАСС.

При этом Минэкономразвития должно будет оказать региональным властям методологическую поддержку по составлению этих списков, "обратив особое внимание на необходимость синхронизации решений, принимаемых на всех уровнях власти, с учетом межрегиональной координации", отмечено в перечне поручений.

Кроме того, к 15 апреля руководители регионов должны будут обеспечить в условиях пандемии дополнительную поддержку гражданам пожилого возраста и гражданам, отнесенным к группам риска, а также организациям и учреждениям, предназначенным для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных категорий граждан.

К настоящему времени власти 45 субъектов РФ утвердили региональные списки системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в условиях пандемии коронавируса. В частности, в Архангельской области в перечень попали судостроительные заводы, в Иркутской - нефтехимические и фармацевтические предприятия.

В оккупированном Крыму как важную отрасль отметили виноделие.

Включение в эти перечни позволяет компаниям получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др.