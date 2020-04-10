Міністр внутрішніх справ Румунії Марсель Вела оголосив про нові заходи із боротьби з епідемією коронавірусу, включаючи заборону на експорт злакових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania TV.

Згідно з новим указом, на час дії надзвичайного стану обмежується експорт пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи, рису, пшеничного борошна, соєвих бобів, рослинної олії і цукру.

Однак, інші країни ЄС зможуть купити ці товари у Румунії, якщо зможуть довести, що вони їм потрібні всередині країни і не будуть експортуватися далі.

"З метою безпеки харчових продуктів припинена діяльність з видачі фітосанітарних сертифікатів на експорт агропродовольчих товарів з урахуванням цих обмежень", - сказав Вела.

Міністр зазначив, що порушників заборони штрафуватимуть, а товар конфіскують.

Також було оголошено, що під час надзвичайного стану процедури продажу/купівлі контрольних пакетів акцій компаній в Національній енергетичній системі припиняються незалежно від форми їх власності.

Уряд Румунії продовжив надзвичайний стан, який закінчувався 15 квітня, ще на 30 днів.

Уряд майже напевно відкладе червневі вибори до місцевих органів влади, оскільки спалах коронавірусу виключає створення належних умов для їх проведення.