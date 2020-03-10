Пентагон научился сканировать все российские радиочастоты

16:20 10.04.2020   Россия

Американцы научились незаметно сканировать все существующие радиочастоты.

Американские военные научились сканировать все существующие радиочастоты, что позволяет получать, в том числе и секретную информацию, в том числе это относится и к диапазону радиочастот использующихся российскими военными.  

На данный момент известно о том, что речь идёт о диапазоне частот от 0 до 100 гигагерц, что создаёт угрозу. Как пишет avia.pro, об этом сообщает информационное издание «Популярная механика».

«Эксперименты американских военных показали, что созданный ими квантовый приемник способен улавливать сигналы из всего диапазона радиочастот. Ученые из Армейской исследовательской лаборатории (The Army Research Laboratory) разработали квантовый детектор, способный при помощи всего одной антенны регистрировать сигналы из всего спектра радиоволн. Традиционные приборы не могут распознавать столь широкий диапазон излучения, если не снабдить их множеством антенн и усилителей В работе ученые количественно оценивали чувствительность датчика к воздействию осциллирующих электрических полей. Частота колебаний поля, которую успешно регистрирует приемник, находится в пределах от 0 до 100 гигагерц. Подобных результатов невозможно достичь, используя приборы на основе электрооптических кристаллов или пассивной электроники с дипольной антенной», - сообщает информационное издание.

Учитывая возможности экспериментальной установки, специалисты не исключают, что при помощи её можно также осуществлять дополнительную подмену радиосигналов, что в свою очередь позволяет не только осуществлять перехват информации, но и отправлять её по средствам радиочастот.



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