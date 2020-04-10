У Болгарії не будуть закривати церкви під час Великодніх свят, але прем'єр-міністр країни Бойко Борисов закликав громадян по можливості відмовитися від відвідувань церковних служб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Я закликаю болгар не ходити в церкви і монастирі зараз, але мені сказали, що зараз багато людей, які знаходяться в розпачі, є тисячі людей, які ідуть за традицією. Літургії будуть проводитися, дзвони будуть дзвонити і кожен єпископ зобов'язується дотримуватися гігієни, масок, дистанції", - сказав Борисов після зустрічі з представниками Синоду.

Прем'єр також запевнив, що священники у святкові будуть дотримуватися всіх рекомендацій медиків і наполягатимуть на масках для прихожан.

Крім того, більша частина служб буде проводитися перед храмами. "У багатьох єпископів є маски, щоб віддати їх тим, хто прийде без них", - додав Борисов.

У Болгарії за останню добу підтвердили 13 нових випадків коронавірусу, з початку епідемії інфіковані 624 людини. В результаті хвороби померли 24 людини, 54 одужали.

Нагадаємо, у Греції суд підтвердив законність рішення уряду про закриття церков. Відповідно до нього, під час Великодніх свят богослужіння будуть дозволені, але лише за зачиненими дверима та з трансляцією для вірян.