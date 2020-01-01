В Крыму ввели особый противопожарный режим

15:40 10.04.2020   Крым

Особый противопожарный режим ввели на территории оккупированного Крым в связи с увеличением количества лесных и ландшафтных пожаров. 

Об этом 10 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил начальник главного управления МЧС по оккупированному Крыму Аркадий Ожигин, пишет Крыминформ.

«В период с 1 марта по сегодняшний день произошло более 600 пожаров, из них 490 – на открытых территориях. В связи с установлением засушливой ветреной погоды, увеличением более чем в пять раз количество лесных пожаров и увеличением ландшафтных пожаров, на территории Республики Крым с 10 апреля вводится особый противопожарный режим. Это дополнительные требования по пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти в случае повышения пожарной опасности на соответствующей территории», – сказал Ожигин.

Он отметил, что введение особого режима предусматривает ограничение въезда транспортных средств в леса, запрет на их посещение гражданами, запрет на сжигание мусора на приусадебных участках, запрет на сжигание сухой травы на землях сельхозназначения. Ожигин призвал крымчан на период действия режима соблюдать правила пожарной безопасности.

«Обращаю внимание, что штрафные санкции за несоблюдение указанных мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ и составляют от двух до 400 тыс рублей. Кроме того, если при возникновении пожара по причине неосторожного обращения с огнем нанесен вред здоровью, уничтожены или повреждены лесные насаждения, предусмотрена серьезная ответственность, в том числе уголовная», – подчеркнул Ожигин.

Ранее в Крыму ввели запрет на посещение лесов сроком на 21 один день.



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