Танковые подразделения морской пехоты ВМСУ провели ночные стрельбы
|15:20 10.04.2020
|Херсонская обл.
На полигоне в Херсонской области танковые подразделения 36-й ОБрМП ВМС ВСУ провели тактические учения.
В ходе учений морпехи отработали действия в наступлении с боевой стрельбой в ночное время суток. Об этом сообщает пресс-служба 36-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ, пишет flot2017.
На первом этап учения военнослужащие отработали элементы вождения боевых машин, маскировку, развертывание в боевой порядок и выход на определенные рубежи.
На втором этапе в ночное время танковый взвод преодолел заграждения и атаковал противника. Морские пехотинцы во время учения отработали алгоритм эвакуации танка и раненого.
«Наступление ночью имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ночь ограничивает видимость, затрудняет ориентирование, увеличивает время на выявление и поражения целей. Поэтому снижается эффективность огня и увеличивается расход боеприпасов и осветительных средств. С другой стороны, ночные условия позволяют незаметно для противника занимать, оборудовать исходное положение для наступления и маскировки и неожиданно атаковать его, — уточнил руководитель учений майор Вячеслав Якубинский.
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