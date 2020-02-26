На полигоне в Херсонской области танковые подразделения 36-й ОБрМП ВМС ВСУ провели тактические учения.

В ходе учений морпехи отработали действия в наступлении с боевой стрельбой в ночное время суток. Об этом сообщает пресс-служба 36-й ОБрМП им. контр-адмирала Михаила Белинского ВМС ВСУ, пишет flot2017.

На первом этап учения военнослужащие отработали элементы вождения боевых машин, маскировку, развертывание в боевой порядок и выход на определенные рубежи.

На втором этапе в ночное время танковый взвод преодолел заграждения и атаковал противника. Морские пехотинцы во время учения отработали алгоритм эвакуации танка и раненого.

«Наступление ночью имеет как отрицательную, так и положительную сторону. Ночь ограничивает видимость, затрудняет ориентирование, увеличивает время на выявление и поражения целей. Поэтому снижается эффективность огня и увеличивается расход боеприпасов и осветительных средств. С другой стороны, ночные условия позволяют незаметно для противника занимать, оборудовать исходное положение для наступления и маскировки и неожиданно атаковать его, — уточнил руководитель учений майор Вячеслав Якубинский.