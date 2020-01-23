Коронавирус выявлен еще у двух крымчан, которые вернулись из Таиланда.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За истекшие сутки у нас плюс два заболевших, в Керчи. Люди вернулись из Таиланда в марте. Множественных контактов не было. Семья, семейный очаг, работаем на предотвращение и установление всех связей», – сообщил Аксёнов.

Роспотребнадзор разыскивает пассажиров такси, ехавших вместе с жителями Керчи 28 марта, у которых выявлен коронавирус, сообщает Крыминформ.

"Эти граждане прибыли 28 марта в аэропорт Симферополь, взяли частника для того, чтобы вернуться в Керчь. С ними в такси ехало два человека. Ориентировочно, они ехали в автомобиле темно-синего цвета, его они брали в районе 11.00. С ними еще ехало два пассажира: один вышел на автостанции Старого Крыма, вторая пассажирка ехала с котом – вышла в Феодосии", – пишет издание.

У самих зараженных граждан заболевание проходило бессимптомно. Вирус был обнаружен в результате лабораторного исследования. В период с 8 по 27 марта они находились в Таиланде, 28 марта прилетели в Шереметьево, оттуда – в аэропорт Симферополь. Номер рейса и контакты установлены, переданы под медицинское наблюдение. По прибытию в Крым они получили постановление о самоизоляции, были переданы под наблюдение.

По данным на утро 10 апреля дня, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Крыму составило 28. Восемь человек выздоровели. В Севастополе количество зараженных выросло до 6. Новый случай зарегистрирован у пациента горбольницы №3. Медучреждение, как и в случае с горбольницей Армянска, пришлось закрыть на карантин.