Минсельхоз РФ заявил, что из-за ограничения на въезд в Россию иностранцев на фоне пандемии планирует привлечь к посевной и уборочной кампаниям студентов аграрных вузов и заключенных.

Из-за угрозы распространения коронавируса правительство РФ приняло решение ограничить въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта по 1 мая.

Минсельхоз 8 апреля сообщил, что оценивает потребность отрасли в людях на период сезонных работ примерно в 23 тысяч человек. А в связи с тем, что иностранные граждане не могут въезжать в страну, «прорабатывает вопрос восполнения за счет внутренних резервов трудовых ресурсов», пишет издание ЮГА.

Всего, по оценке ведомства, в посевной и уборочной кампаниях могут быть задействованы около 11 тыс. студентов аграрных вузов. Для них предусмотрена возможность трудоустройства на предприятиях, что, как планируется, поможет определиться с дальнейшим местом работы.

Привлечение к работам осужденных Минсельхоз вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) рассмотрит при условии обеспечения их надлежащей охраны и изоляции. Работа по уборке урожая также может быть предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы.

В первую же очередь дефицит работников планируется восполнить за счет взаимодействия министерства с региональными службами занятости: на аграрных предприятиях хотят трудоустроить работников, высвобождающихся в других сферах экономики.

При изменении эпидемиологической обстановки в стране Минсельхоз инициирует вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли, сообщили в пресс-службе ведомства.