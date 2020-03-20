В окупованому Криму слідчий «головного слідчого управління СК РФ по Республіці Крим і Севастополю» за клопотанням захисту переніс на 13 квітня пред'явлення обвинувачення лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в нібито «незаконному перетині кордону РФ».

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook російський адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси Джемілєва, пише Центр журналістських розслідувань.

«Слідчі дії щодо пред’явлення обвинувачень стосвно Мустафи Джемілєва за ч.3 ст.322 (незаконне перетинання державного кордону РФ – ред.), ч.1 ст.224 (недбале зберігання вогнепальної зброї – ред.), ч.1 ст .222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів – ред.) КК РФ перенесені слідчим ГСУ СК Росії по РК і м. Севастополю на понеділок 13 квітня по клопотанню захисту», – написав Полозов.

Як повідомлялось, 8 квітня так званий «слідчий комітет» Криму проінформував, що народному депутату України Мустафі Джемілєву, якому РФ заборонила в’їзд на окупований півострів, 10 квітня буде пред’явлено обвинувачення у нібито «незаконному перетині кордону Російської Федерації» і «незаконному, недбалому зберіганні зброї» за «кримінальною справою», відкритою ще влітку 2014 року.

У представництві президента України в АРК заявили, що намір «кримського слідчого управління слідчого комітету РФ» пред’явити обвинувачення Мустафі Джемілєву є порушенням міжнародного гуманітарного права, якому дасть оцінку не тільки прокуратура АРК, але й міжнародні суди.

9 квітня 2014 року російська влада заборонила лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в’їжджати в Росію, включаючи окупований Крим.

20 січня 2016 року в окупованому Криму «Київський районний суд» Сімферополя прийняв рішення про заочний арешт національного лідера кримських татар, народного депутата України Мустафи Джемілєва, якому в 2014 році російська влада заборонили в’їзд на територію півострова.

21 січня 2016 року так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська заявила, що Росія оголосила в міжнародний розшук Мустафу Джемілєва та главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, які заочно заарештовані «судом» в Криму.

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом винесення «судом» окупованого Криму рішення про заочний арешт національного лідера кримських татар, народного депутата Мустафи Джемілєва.