Экологи крымской общественной организации «Безмятежное море», занимающиеся спасением выбросившихся на берег дельфинов, опубликовали результаты токсикологических исследований внутренних органов.

Зафиксировано колоссальное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в тканях млекопитающих ртути и тяжелых металлов, информирует enovosty.com/news.

«Для анализа мы отобрали 15 проб — ткани мышц, печени и почек от семи дельфинов — трех азовок, двух белобочек и двух афалин. Все они выбрасывались на берег Крыма живыми в 2019 году и погибли от заболеваний», — рассказали экологи.

Специалисты исследовали ткани на наличие более 70 химических элементов. В результате обнаружены повышенные концентрации лития, магния, алюминия, хрома, железа, цинка, кадмия, ртути и других опасных веществ.

«У двух исследованных афалин концентрация ртути в печени превысила ПДК более чем в 550 и 450 раз, чему сопутствовало резкое повышение содержания селена. Эти афалины были крайне истощены и страдали от полиорганной недостаточности. В мышцах и печени белобочек уровень ртути превысил ПДК в 3,4 и 6,2 раз. В целом, ртуть не превышала ПДК лишь в семи из 15 проб. Основное количество этого высокотоксичного металла попадает в организм дельфинов с рыбой и рыбопродуктами в процессе биоаккумуляции», — отметили биологи.

Концентрация цинка в печени больной азовки, выбросившейся на берег Севастополя прошлым летом с травмой черепа, превысила ПДК в 192 раза, в ее же мышцах — в 151 раз, а концентрация кадмия — в 10 раз.

«Повышенное содержание загрязнителей говорит об их накоплении в экосистеме в течение долгого времени. Черное море — самое большое закрытое море в мире, и оно испытывает огромное давление из-за рыбного промысла, добычи полезных ископаемых и сброса токсичных отходов. Деятельность человека умножает микроэлементы в морской биоте до концентраций, которые могут негативно влиять на здоровье организма», — считают экологи.

Как сообщалось, российские нефтяные танкеры продолжают загрязнять Черное море у берегов Крыма.