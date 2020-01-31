Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей на заводе "Залив" в оккупированном Крыму обойдется примерно в 100 млрд рублей.

Контракт подпишут до конца апреля. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет flotprom.

"Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что закладка УДК на керченском заводе "Залив" должна состояться в первых числах мая. "Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец – в 2027 году", – сообщил источник.

Сообщается, что ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Ранее источники в оборонно-промышленном комплексе и судостроительной отрасли сообщили агентству, что технический проект на УДК подготовлен и соответствует техзаданию главкомата ВМФ. Полное водоизмещение вертолетоносцев будет составлять около 25 тысяч тонн, максимальная длина корпуса – около 220 метров. Один корабль сможет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

В мае 2017 года Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, заявил, что первый отечественный вертолетоносец появится примерно к 2022 году. В качестве вероятного исполнителя заказа рассматривалась "Северная верфь", производственные мощности которой проходят модернизацию. Однако сроки сдачи в эксплуатацию нового судостроительного комплекса на территории завода пришлось перенести.

Завод "Залив" – одно из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе. Последние 20 лет завод в основном изготавливал корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом. Верфь в Керчи имеет стапельное место для постройки кораблей и судов длиной до 300 метров и шириной до 50 метров.