Переговорний процес про передачу кримських політв'язнів наразі призупинено - Полозов
|12:20 10.04.2020
|Крым
Переговорний процес про передачу українських політв'язнів із Росії та окупованого РФ Криму наразі призупинено.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов, який захищає кримських політв'язнів у Росії, пише Інтерфакс.
"Переговорний процес про передачу українських політв'язнів російською стороною з якоїсь причини призупинено. І практично 120 українських політв'язнів, українці, кримські татари, звісно, очікують, що ці переговори будуть відновлені і у них буде шанс повернутися додому раніше, ніж це можна", - сказав він в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 9 квітня.
Полозов зазначив, що, незважаючи на епідемію та карантин, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 8 квітня змогла все-таки домовитися про новий обмін утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.
"Я гадаю, що і щодо українських політв'язнів, які перебувають в Росії, також можна дистанційно, принаймні, якісь аспекти цього діалогу вести", - вважає він.
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