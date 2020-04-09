Администрация ГП "Морской торговый порт Черноморск" обратилась к Министерству инфраструктуры Украины с просьбой пересмотреть и установить одинаковые тарифные условия доставки грузов железнодорожным транспортом для всех портов Большой Одессы.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию предприятия.

Позицию государственного стивидора уже поддержала Федерация работодателей транспорта Украины, обратившись к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

В ГП МТП Черноморск отмечают, что при функционировании одного транспортного узла, стоимость доставки груза железнодорожным транспортом (собственными и инвентарными вагонами) к ГП МТП Черноморск в среднем выше на 0,70-1,79 долларов за каждую тонну перевозимого груза, чем стоимость доставки в двух других портах Большой Одессы. Таким образом, указанные терминалы получают конкурентное преимущество.

Руководство предприятия считает, что создается искусственный тарифный барьер на пути следования грузов к ГП МТП Черноморск и другим портовым операторам, осуществляющим перевалку в Черноморске.

Кроме того, в МТП Черноморск сообщают, что в условиях работы в одном транспортном узле эта ситуация требует изменений, поскольку для функционирования единой транспортной системы Украины создание дополнительных условий развития грузовой базы одних портов и установления искусственных препятствий для других - закладывает основу негативных последствий в виде перераспределения грузопотоков в рамках одного из самых мощных отечественных транспортных узлов.

"Администрация ГП МТП Черноморск проводит постоянный мониторинг существующих тарифов и пытается создавать привлекательные и конкурентные условия для грузовладельцев. Мы это делаем, в основном, за счет уменьшения ставок НРД и предоставления скидок. Однако, несмотря на это, в последние годы на предприятии наблюдается тенденция к снижению грузооборота", - говорит директор государственного предприятия Александр Попов.

Попов также отметил, что выравнивание стоимости доставки грузов по железной дороге в порты Одесского транспортного узла не вопрос предоставления льгот или тарифных приоритетов для отдельного порта за счет АО "Укрзализныця". "Это вопрос создания равных конкурентных условий на коротких расстояниях перевозок для участников рынка транспортных услуг. Что, в свою очередь, позволит ликвидировать искусственно убранную возможность одному порту свободно конкурировать с другими", - добавил он.