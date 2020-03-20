Военнослужащие разведывательно-десантных рот полка морской пехоты Каспийской флотилии совершили высадку морского десанта на побережье в районе полигона Скорпион в Дагестане.

С личным составом разведывательных подразделений была проведена тренировка по высадке десанта и прорыву обороны условного противника с моря, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятия отрабатывались задачи по подавлению береговых укрепленных пунктов условного противника, высадка десанта на необорудованное побережье, а также тактика ведения боевых действий силами морского десанта в глубине обороны, бесшумное передвижение разведчиков, маскировка на местности, организация засады и снятие часового.

Особое внимание в ходе проведения морской десантной операции уделялось отработке нормативов по погрузке техники и скоростной переброске десанта в район высадки.

В полевых условиях морские пехотинцы совершенствуют навыки по применению штатного вооружения и военной техники, перемещению на поле боя, оборудованию фортификационных сооружений. Одной из главных задач морской десантной подготовки является боевое слаживание разведывательных подразделений морской пехоты в составе ротных тактических групп.

Военнослужащие отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированный в Дагестане, успешно завершили сдачу контрольной проверки за зимний период обучения. Воинская часть впервые с момента своего формирования привлекалась к проверке в полном составе.

В течение недели личный состав воинской части сдал основные предметы боевой подготовки, действуя в составе ротных тактических групп на двусторонних учениях. При этом тактика, вождение боевых машин и огневая подготовка оценивались в ходе ночных занятий.

Кроме того, морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения по физической подготовке со сдачей нормативов по метанию гранат, совершению марш-броска на 5 км в полной экипировке и преодолению полосы препятствий.

Для объективной оценки сдачи зачётов подразделениями морской пехоты были сформированы комиссии из числа подготовленных офицеров управления КФл.

По завершении проверки личный состав отдельного полка морской пехоты приступил к переводу вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Соединение надводных кораблей Каспийской флотилии, дислоцированное в Дагестане, приступило к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

Экипажи в составе корабельных ударных групп выполнят контрольные стрельбы из стрелкового оружия и артиллерийских систем, сдадут нормативы по тактической и специальной подготовкам в морских полигонах Каспийского моря.

При проведении контрольных занятий также будет оцениваться уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность экипажей в целом, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, готовность вооружения и боевых кораблей, а также обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Проверка организована в два этапа и завершится в конце апреля. По её результатам военнослужащим будут выставлены соответствующие оценки.