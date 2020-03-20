Военные медики российской военной базы в Абхазии в рамках плановых профилактических мероприятий и учений оперативно развернули современный медицинский полевой пневмокаркасный полевой госпиталь, рассчитанный на прием более 200 больных.

Помещения госпиталя оснащены современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также военные специалисты в круглосуточном режиме на территории военной базы проводят мероприятия по дезинфекции и санобработке объектов военной и социальной инфраструктуры с применением парогенераторов. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к базе территория и объекты.

На контрольно-пропускном пункте базы установлены пункты термометрии и дезобработки.

Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Абхазии приступили к проведению сплошной очистки полигонов Цабал и Нагвалоу от взрывоопасных предметов

Общая площадь территории, которую предстоит очистить саперам от неразорвавшихся боеприпасов, составляет более 12 га. Половина территории находится в горно-лесистой местности.

В ходе сплошной очистки полигонов инженеры ЮВО обезвредят неразорвавшиеся гранаты и снаряды, оставшиеся после интенсивной боевой учебы в зимнем периоде обучения. Найденные взрывоопасных предметы саперы уничтожат на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом в строгом соответствии с установленными стандартами разминирования и соблюдением требований безопасности.

В ходе поиска военные инженеры применят современные средства обнаружения и защиты. Саперы оснащены искателями неконтактными взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективными переносными индукционными металлоискателями «ИМПС», а также защитными костюмами сапера ОВР «Сокол».

Весь личный состав, задействованный в мероприятиях по сплошной очистке полигонов, прошел предварительную подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуски для проведения работ по разминированию.

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к сезонным работам по переводу военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.

Всего предстоит обслужить более 900 единиц военной и специальной техники, в т.ч. танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82АМ, 152-мм самоходные гаубицы «Акация», а также другой автомобильный транспорт как на колёсной, так и на гусеничной базе.

Для качественного проведения работ в базе было создано около 30 современных специализированных постов технического обслуживания. Регламентные работы на технике проводятся как в пунктах постоянной дислокации техники, так и в полевых условиях на горных полигонах Цабал и Нагвалоу.

На специализированных постах в парках, водители автомобилей и экипажи боевых машин осуществят проверку работоспособности агрегатов, электрических бортовых систем, узлов и оборудования, осмотрят силовые установки и топливные баки, произведут замену масла и специальных жидкостей.

В связи с особенными климатическими условиями, такими как повышенная влажность, соленый воздух, высокая температура, особое внимание уделяется обслуживанию систем охлаждения и кондиционирования воздуха, защите узлов и агрегатов от коррозии.

Мероприятия осуществляются для определения технического состояния вооружения и военной техники военной базы и подготовки её к надежной работе в летних условиях. Все мероприятия планируется завершить к началу мая.