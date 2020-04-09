Risoil приобрела корпоративные права на ООО "ТК Эксим Оил" в порту Черноморск

11:20 10.04.2020   Украина

Группа компаний Risoil S.A. приобрела корпоративные права на компанию ООО "ТК Эксим Оил" в порту Черноморск.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Risoil S.A. в Facebook.

"Суммарный объем единовременного хранения пищевых масел у Risoil теперь составляет 110 тыс. тонн, эстакада пополнилась 14 железнодорожными цистернами, общая перерабатывающая способность составила 88 цистерн в сутки", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации Risoil, штат пополнился 36 сотрудниками.

В Risoil отметили, что "ТК Эксим Оил" арендует на территории порта Черноморск базу наливных грузов, которая связана с резервуарами для хранения масла терминала Risoil.

Также, в ближайшее время планируется замена насосного оборудования на более производительное и современное. ООО "ТК Эксим Оил" собираются оснастить системой АСУТП, которую интегрируют в систему управления технологическим процессом "Рисоил Терминал".

В целом, компания Risoil планирует инвестировать до 5 млн долларов на протяжении нескольких лет.

Терминалы Risoil работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла. Терминал по перевалке растительных масел "Рисоил-Юг" работает в порту Пивденный. Также к активам компании относится "Морской технический центр", который специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.

Ранее Risoil победил в концессионном конкурсе в Херсонском порту.



Ще на цю тему:

14:30 08.04.2020
Три частные буксирные компании в Одессе решили объединиться
18:00 06.04.2020
До Чорноморського порту з Туреччини прибув пором з 35 українцями / Фото, відео
17:40 02.04.2020
Заходы круизных лайнеров в Одессу пока отменяются из-за коронавируса
10:20 02.04.2020
Бердянський порт перейшов на скорочений робочий тиждень
15:01 30.03.2020
Одеський порт налагодив «безконтактний» пропуск на прохідних
15:20 27.03.2020
Іноземним екіпажам у морпортах України заборонено сходити на берег
10:20 27.03.2020
Маріупольський порт очікує заходу 13 суден після поліпшення погоди
16:00 25.03.2020
Терминал Neptune принял самый большой балкер с начала своей работы / Фото
17:20 23.03.2020
У січні-лютому морпорти збільшили суднооборот на 6%
13:20 23.03.2020
У Чорноморськ прибув пором з Туреччини, на борту - 38 українців
17:30 20.03.2020
Ukrainian Ports Forum 2020 переносится
20:30 19.03.2020
Крупнейший портовый форум Украины переносится из-за короновируса
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
11:01 24.03.2020
В Азербайджане вводится особый карантинный режим
10:45 20.03.2020
Азербайджан виділить з держбюджету $ 600 млн на заходи із стабілізації економіки в зв'язку з коронавірусом
Всі новини країни
Армения Армения
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
17:01 07.04.2020
Вірменія заборонила в'їзд для іноземців
16:20 06.04.2020
ЮВО: На российской военной базе учении в Армении выполнили зачетные стрельбы
18:40 02.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении уничтожили бронетехники условного противника
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
16:41 07.04.2020
Болгарія забороняє в'їзд іноземцям майже з усього світу через коронавірус
Всі новини країни
Греция Греция
16:47 09.04.2020
Греція посилює обмеження через коронавірус напередодні Великодня
09:20 08.04.2020
Накрывший Грецию циклон запер корабли в портах
20:20 07.04.2020
У Греції лікарі протестували через брак засобів захисту і медперсоналу
09:40 06.04.2020
Коронавірус: Греція закрила на карантин другий табір біженців
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
12:40 08.04.2020
В грузинский порт Поти вошли 5 военных кораблей НАТО
09:00 08.04.2020
ЕБРР включил Грузию в «пакет солидарности»
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
19:00 06.04.2020
Президент Молдовы созывает Высший совет безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 10.04.2020
На уборку урожая в России направят заключенных и студентов
12:40 10.04.2020
Разведроты морской пехоты Каспийской флотилии прорывали оборону условного противника с моря
10:00 10.04.2020
Угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
09:20 10.04.2020
РФ вирішила направити військових на боротьбу з COVID-19 вже у третю країну
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
14:21 03.04.2020
Румунія перенесе червневі місцеві вибори - прем'єр
Всі новини країни
Турция Турция
15:20 08.04.2020
Турция направила на Балканы помощь для борьбы с Сovid-19
08:40 08.04.2020
В Анкаре взорвался склад предприятия военно-промышленной компании
17:41 07.04.2020
Туреччина обмежила експорт лимонів через коронавірус
10:45 07.04.2020
У Туреччині побудують дві лікарні та безкоштовно роздаватимуть людям маски
Всі новини країни
Украина Украина
14:40 10.04.2020
Зеленський призначив Пристайка головою "євроатлантичної" комісії
14:20 10.04.2020
Военные ударными темпами строят инфекционный госпиталь на 60 мест в Севастополе
13:40 10.04.2020
У Криму слідчий переніс дату пред’явлення обвинувачень Мустафі Джемілєву
13:20 10.04.2020
Из-за экологической катастрофы в оккупированном Крыму там массово гибнут дельфины.
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд