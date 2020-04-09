Risoil приобрела корпоративные права на ООО "ТК Эксим Оил" в порту Черноморск
|11:20 10.04.2020
|Украина
Группа компаний Risoil S.A. приобрела корпоративные права на компанию ООО "ТК Эксим Оил" в порту Черноморск.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Risoil S.A. в Facebook.
"Суммарный объем единовременного хранения пищевых масел у Risoil теперь составляет 110 тыс. тонн, эстакада пополнилась 14 железнодорожными цистернами, общая перерабатывающая способность составила 88 цистерн в сутки", - сказано в сообщении.
Кроме того, по информации Risoil, штат пополнился 36 сотрудниками.
В Risoil отметили, что "ТК Эксим Оил" арендует на территории порта Черноморск базу наливных грузов, которая связана с резервуарами для хранения масла терминала Risoil.
Также, в ближайшее время планируется замена насосного оборудования на более производительное и современное. ООО "ТК Эксим Оил" собираются оснастить системой АСУТП, которую интегрируют в систему управления технологическим процессом "Рисоил Терминал".
В целом, компания Risoil планирует инвестировать до 5 млн долларов на протяжении нескольких лет.
Терминалы Risoil работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла. Терминал по перевалке растительных масел "Рисоил-Юг" работает в порту Пивденный. Также к активам компании относится "Морской технический центр", который специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.
Ранее Risoil победил в концессионном конкурсе в Херсонском порту.
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