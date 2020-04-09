Группа компаний Risoil S.A. приобрела корпоративные права на компанию ООО "ТК Эксим Оил" в порту Черноморск.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Risoil S.A. в Facebook.

"Суммарный объем единовременного хранения пищевых масел у Risoil теперь составляет 110 тыс. тонн, эстакада пополнилась 14 железнодорожными цистернами, общая перерабатывающая способность составила 88 цистерн в сутки", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации Risoil, штат пополнился 36 сотрудниками.

В Risoil отметили, что "ТК Эксим Оил" арендует на территории порта Черноморск базу наливных грузов, которая связана с резервуарами для хранения масла терминала Risoil.

Также, в ближайшее время планируется замена насосного оборудования на более производительное и современное. ООО "ТК Эксим Оил" собираются оснастить системой АСУТП, которую интегрируют в систему управления технологическим процессом "Рисоил Терминал".

В целом, компания Risoil планирует инвестировать до 5 млн долларов на протяжении нескольких лет.

Терминалы Risoil работают в порту Черноморск, осуществляя перевалку зерновых и масла. Терминал по перевалке растительных масел "Рисоил-Юг" работает в порту Пивденный. Также к активам компании относится "Морской технический центр", который специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.

Ранее Risoil победил в концессионном конкурсе в Херсонском порту.